Hertugen og hertuginden af Sussex har brudt med traditionerne og forladt den royale familie for at holde jul i Canada hos Meghans mor, Doria Ragland.

Mens blandt andre dronning Elizabeth og prins William har passet pligterne med at møde op til julegudstjeneste og gå parade, har Harry og Meghan været på vandreture, jogget og hygget sig med lille Archie.

De har blandt andet opholdt sig på Vancouver Island, hvor Doria Ragland bor, og her har lokalbefolkningen kunnet være så heldige at støde på dem, når de har bevæget sig rundt i de naturskønne omgivelser.

Men det er ikke alle steder, det royale par er velkomne. Det måtte de sande, da de forsøgte at få bord på restauranten Deep Cove Chalet i North Saanich, skriver Vancouver Sun.

Restaurantens ejer og chefkok, Pierre Koffel, kunne ikke overskue det royale besøg, siger hans kone, Bev Koffel, til avisen. Det var prinseparrets sikkerhedsfolk, der forsøgte at booke bord, men ejeren nægtede dem adgang på grund af de omfattende sikkerhedsforanstaltninger, som besøget ville kræve.

Konen er imidlertid lidt skuffet over den missede mulighed for at møde dem, og ønsker dem alt godt.

»Lad dem få fred og ro. Hvor heldige er vi lige at have dem i vores område? Jeg ønsker dem alt det privatliv, de overhovedet kan få. Det fortjener de,« siger Bev Koffel til Vancouver Sun.

Mens Harry og Meghans opgør med traditionerne har affødt kritik i hjemlandet England, er der blevet taget imod dem med åbne arme i Canada, hvor landets premierminister Justin Trudeau har hyldet dem på Twitter og kaldt dem 'blandt venner og altid velkomne'.