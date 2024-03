»Det er prins freaking Harry! Mand, jeg er i chok! Det er prins Harry.«

Det vakte tilsyneladende lige dele chok og begejstring, da den britiske prins højst overraskende dukkede op på scenen midt under showet – kort tid efter at have besøgt sin far, kong Charles, der har fået konstateret kræft.

Det skriver People.

Det var sent mandag aften, at det britiske kongehus meldte ud, at den 75-årige konge har fået konstateret en kræftsygdom.

Classic. Prince freakin Harry. I m in shock. That s Prince Harry.

And Cam Heyward is the Walter Payton Man of the Year. pic.twitter.com/fhsf9jMRrV — Mike Chappell (@mchappell51) February 9, 2024

Kort efter lød det, at hans yngste søn, prins Harry, var set i lufthavnen i Los Angeles og var på vej for at besøge faderen.

Tirsdag eftermiddag landede prinsen – som sammen med sin hustru, hertuginde Meghan, tilbage i 2020 trak sig tilbage fra deres officielle roller som fremtrædende medlemmer af kongefamilien – i Heathrow lufthavn, hvorefter han blev set ankomme ved Clarence House, hvor hans far opholdt sig.

Ifølge en række britiske medier havde far og søn derefter et møde, der er anslået til at vare mellem 30 og 45 minutter, før de atter skiltes.

Derefter blev Harry set ankomme til Heathrow Airport klokken 13.30 onsdag eftermiddag. Blot lidt mere end et døgn efter, han var landet samme sted.

Her ses kong Charles og dronning Camilla forlade Clarence House tirsdag eftermiddag. Foto: Henry Nicholls/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses kong Charles og dronning Camilla forlade Clarence House tirsdag eftermiddag. Foto: Henry Nicholls/AFP/Ritzau Scanpix

Hverken før, under eller efter mødet med faderen har prins Harry udtalt sig eller vist sig offentligt helt officielt.

Det blev der dog lavet om på torsdag aften – natten til fredag dansk tid – da han pludselig dukkede op på scenen under prisuddelingen NFL Honors, hvor de bedste inden for amerikansk fodbold blev hyldet på Resorts World Theater i Las Vegas.

Der overrakte han ganske overraskende 'Walter Payton Man of the Year'-prisen til Pittsburgh Steelers-spilleren Cameron Heyward.

Prince Harry is at #NFLHonors. !!! pic.twitter.com/NJRQsxjHDj — Aditi Kinkhabwala (@AKinkhabwala) February 9, 2024

»Alt det, I gør på og uden for banen, er virkelig bemærkelsesværdigt,« lød det ifølge People fra scenen fra Harry, før han overrakte prisen:

»I er rollemodeller for millioner i den måde, I opfører jer på, og den måde, I giver tilbage på. Denne sidste pris – den højeste ære – handler om at tjene sit samfund. Og der er en særlig mand, vi gerne vil hylde nu. En spiller, der går ud over det sædvanlige, og hvis ekstraordinære engagement i at hjælpe andre er en afspejling af hans egen historie.«

Den britiske prins nævnte dog ikke noget om faderen eller kræftsygdommen.

Da Cameron Heyward tog imod prisen, virkede han helt overvældet og gentog jokende flere gange:

»Jeg er i chok. Det er prins Harry.«

Forholdet mellem prins Harry og resten af hans familie har mildest talt været køligt de seneste år.

Særligt efter han sidste år udgav en selvbiografi, der på dansk fik titlen 'Reserven'. Den indeholder en kras kritik af Kongehuset og førte kun til en forværring af forholdet.

Prins Harry og hans storebror, kronprins William, mødtes ifølge de britiske medier ikke, mens Harry befandt sig i England.