Seere af Netflix-serien 'The Crown' vil måske huske, at der var et afsnit, hvor dronning Elizabeth var noget ulden ved tanken om at skulle flytte ind på Buckingham Palace, som siden 1837 har været den siddende, britiske regents residens.

I serien ender dronningen med at flytte ind på Buckingham Palace, men nu har virkelighedens dronning Elizabeth fået nok af slottet midt i London. Det skriver The Times.

De to sidste år har hun grundet coronapandemien opholdt sig på Windsor Castle (Windsor Slot, red.), som ligger lidt udenfor London.

Og det har hun været så glad for, at hun har besluttet sig for at blive – og dermed vende ryggen til Buckingham Palace, hvor hun har boet i næsten alle de cirka 70 år, hvor hun har siddet på tronen.

Tidligere har Windsor Castle kun været dronning Elizabeths weekendhjem og residens i påsken og Royal Ascot-ugen i juni.

Der skulle, så vidt vides, ikke lægge andre ting til grund for den 95-årige dronnings valg om at flytte.

Med sin nye adresse kommer hun dog tættere på to af sine børn.

57-årige Prins Edward, dronningens yngste barn, bor således, ifølge Independent, kun en kort køretur væk.

Også prins Andrew, der tidligere på året mistede alle sine militære titler og protektioner grundet den mistanke om seksuelle overgreb, der har klistret til ham, bor tæt på Windsor Castle.