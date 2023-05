Mens kong Charles har haft svært ved at få store britiske popnavne til at deltage i sin kroningskoncert, så stiller amerikanske Katy Perry søndag aften gladeligt op.

Det er der en særlig grund til.

Katy Perry, der også deltog i kroningsceremonien lørdag i Westminster Abbey, er nemlig ambassadør for kong Charles' nødhjælpsorganisation British Asian Trust, der kæmper for at tackle fattigdom og nød i Sydasien.

Det er tre år siden, hun blev udnævnt som ambassadør, og selvom hun blev kritiseret for hverken at være af britisk eller asiatisk afstamning, udtalte kong Charles i den forbindelse - ifølge Metro.uk -, at hun var valgt for sit ihærdige og trofaste arbejde med velgørenhed rundt omkring i verden.

Kong Charles og Katy Perry i 2020 til et event for Royal Found Patron of the British Asian Trust. Foto: Kirsty Wigglesworth Vis mere Kong Charles og Katy Perry i 2020 til et event for Royal Found Patron of the British Asian Trust. Foto: Kirsty Wigglesworth

I forbindelse med udnævnelsen holdt Katy Perry en tale, hvor hun afslørede, at kong Charles har så venlig en sjæl, at han nogle gange taler med sine planter.

Hun tilføjede:

»Han spurgte mig, om jeg ville synge for hans planter - og jeg svarede 'det vil jeg i fremtiden. Det har du mit ord for.«

Det er uvist, om kong Charles tager sine planter med til kroningskoncerten, men hans søn prins William kommer i hvert fald til at rocke med, når Katy Perry går på scenen.

Katy Perry til kong Charles kroning lørdag den 6. maj i Westminster Abbey. Foto: GARETH CATTERMOLE Vis mere Katy Perry til kong Charles kroning lørdag den 6. maj i Westminster Abbey. Foto: GARETH CATTERMOLE

Da han søndag eftermiddag overraskede royale fans med en gåtur foran Windsor-slottet, blev han nemlig spurgt af en fan, hvem han glædede sig mest til at se til kroningskoncerten.

»Jeg glæder mig mest til at se Katy Perry. Jeg tænker, der vil være et par Lionel Richie fans her, men jeg glæder mig mest til Katy Perry,« lød det fra prins William.

Når Katy Perry er færdig på scenen ved Windsor castle, vender hun hjem til USA, hvor hun resten af året er sat til at spille koncerter i Las Vegas.

Herunder kan du høre seneste afsnit af B.T.s royale podcast 'Kongehuset bag kulissen':