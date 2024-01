Der er bestemt tale om et anderledes tronskifte, når kronprins Frederik efter sin mors abdikation bliver til kong Frederik af Danmark.

Detaljerne for 14. januar begynder så småt at sive ud, og med det ved vi nu, at kong Frederik mandag 15. januar har tænkt sig at aflægge et besøg i Folketinget, som sin første officielle optræden efter tronskiftet.

Og det er opsigtsvækkende, mener kongehusekspert og historiker Sebastian Olden-Jørgensen.

»Det er interessant, at vi med det her møde med Folketinget vender tilbage til noget af det fra den oprindelige grundlov fra 1849, hvor det ikke bare var regeringen, men alle folkevalgte repræsentanter, der fik lov at interagere med den nye konge. Det indskrænkede man i 1953, så erklæringsunderskrivelsen kun foregik i statsrådet,« fortæller kongehusekspert Sebastian Olden-Jørgensen til B.T.

Kongen vil være til stede sammen med den kongelige familie i Folketinget dagen efter tronskiftet, oplyser Kongehuset på deres hjemmeside.

Dog siger kong Frederik ikke selv noget i Folketinget, men lader statminister Mette Frederiksen om at føre ordet.

»Det havde unægteligt været ret oplagt, hvis kong Frederik 10. selv sagde noget,« indvender Sebastian Olden-Jørgensen.

»Man kan tolke det på to måder: Enten af respekt for Folketinget, hvor det er folkets valgte repræsentanter, der taler, punktum. Eller at han ikke er så god til at tale.«

Ifølge kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen er det dog førstnævnte mulighed, der gør sig gældende.

Statsministeren bliver talerør for Kongen ved hans første officielle optræden efter tronskiftet. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

»Vi lægger i Danmark meget vægt på, at det politiske skal være adskilt fra kongehuset. Monarken skal ikke tale i Folketinget. Kongen skal ikke blande sig i det, der sker i den demokratiske proces. Det er som med åbningen af Folketinget. De er tilstede, men de siger ikke noget,« lyder forklaringen.

»Man vil understrege, at de ikke har noget at skulle have sagt.«

Helt uundgåeligt er det dog ikke, at landets kommende konge skulle have ført ordet ved mødet i Folketinget.

»Det er måske mere bekvemt for kongen på den måde, men det er en anden sag. Hvis han nu insisterede, så skulle han nok få lov at tale alligevel, for lidt sjovt er det da, at Mette Frederiksen skal være sprechtallmeister,« pointerer Sebastian Olden-Jørgensen.

Kongehuseksperten forestiller sig da også, at Folketingets markering af tronskiftet er sket på politisk initiativ, og at det altså umiddelbart ikke er en idé, der er udsprunget på Amalienborg.

B.T. har kontaktet Statsministeriet for at høre, om det var Mette Frederiksens idé med en 'mundtlig meddelelse' fra Kongen til Folketinget gennem statsministeren.

De er skrivende stund ikke vendt retur.

Mette Frederiksen har dog udtalt sig om, at hun nu vil sige 'ja' til ordner fra Kongehuset, hvis hun skulle blive tilbudt.

Tidligere har det være kutyme at medlemmer af Socialdemokratiet siger nej til ordner fra Kongehuset.

