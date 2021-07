En ny statue af prinsesse Diana blev torsdag afsløret af hendes to sønner, prins Harry og prins William, på den afdøde prinsesses 60-års fødselsdag.

Her løftedes også sløret for en overraskelse, nemlig at der udover prinsesse Diana også var tre børn som del af bronzeskulpturen: En pige, der holder prinsessen i hånden, en krølhåret dreng og en mindre, pegende dreng bagved.

Den overraskelse har fået flere til at undre sig: Hvorfor var det ikke prins Harry og prins William, som prinsessen stod med? Hvem er de tre børn?

Men ifølge det britiske kongehus, så repræsenterer børnene »universaliteten og den generationsbrydende effekt« ved prinsesse Dianas arbejde.

Prins William og prins Harry afslørede statuen af prinsesse Diana ved at trække det grønne klæde af bronzeskulpturen. Foto: DOMINIC LIPINSKI

Og selvom de tre bronzebørn var en overraskelse for offentligheden, så var det ikke nogen overraskelse for prins William og prins Harry, der selv bestilte statuen tilbage i 2017.

»De har været meget inde over budskaberne i denne statue. Begge prinser er også meget inde over de samme godgørende organisationer, som deres mor støttede,« forklarede B.T.'s internationale korrespondent Jakob Illeborg og kaldte prinserne for »mors drenge«.

Det samme fortalte skulptøren bag statuen, Ian Rank-Broadley. Han forklarede til begivenheden, at han og prinserne ønskede, at statuen skulle minde om og ære prinsesse Dianas liv og levned.

»Vi ønskede at indfange hendes varme og menneskelighed og fremvise den indvirkning, hun har haft på tværs af generationer,« forklarede skulptøren.

Her ses skulptøren Ian Rank-Broadley og hans bronzestatue af prinsesse Diana med de tre børn, der skal repræsentere universaliteten og den generationsbrydende effekt ved hendes arbejde. Foto: DOMINIC LIPINSKI

Derudover fortalte prinserne i en fælles udtalelse, at på dagen for deres mors 60-års fødselsdag og med afsløringen af statuen på prinsesse Dianas yndlingssted, Sunken Garden ved Kesington Palace, mindedes de deres mors stærke karakter og håbede, at statuen ville holde det minde i live for omverdenen.

»Hver dag ville vi ønske, at hun stadig var hos os, og vi håber, at denne for evigt vil blive set som et symbol på hendes liv og arv,« lød det i en samlet udtalelse fra prins William og prins Harry.

Det samme forklarede B.T.'s internationale korrespondent.

»Begge drenge elskede deres mor meget højt og vil allerhelst mindes den personlighed, hun var. Prinsesse Diana er nærmest en mytisk person i Storbritannien, og hendes betydning er meget stor. Det er det, begge børn gerne vil værne om, « lød det fra Jakob Illeborg.