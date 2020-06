Snart skal prins Joachim kaste sig over en række nye opgaver som forsvarsattaché i Paris, og til at hjælpe sig får han en assisterende forsvarsattaché som sin højre hånd.

Og den nye oprettelse af stillingen 'assisterende forsvarsattaché' – og dermed en opprioritering af forsvarssamarbejdet med Frankrig – giver god mening, lyder det fra forsvarsjournalisten Peter Ernstved Rasmussen.

Det gør det, dels fordi Frankrig er et helt unikt land og samarbejdspartner for det danske forsvar, dels fordi prins Joachim er kongelig.

»Det er noget af det lidt penible ved de kongelige, for de kan ikke være politiske, og der hører altså politiske opgaver med dette job som forsvarsattaché,« lyder det fra Peter Ernstved Rasmussen, som er redaktør og journalist på mediet Olfi, der dækker forsvaret indgående.

Prins Joachim får rang af brigadegeneral, når han tiltræder i sit nye job. Her ses han med sin søn prins Nikolai og sin kone, prinsesse Marie. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Prins Joachim får rang af brigadegeneral, når han tiltræder i sit nye job. Her ses han med sin søn prins Nikolai og sin kone, prinsesse Marie. Foto: Thomas Lekfeldt

Ifølge ham ville den assisterende forsvarsattaché derfor kunne tage sig af de politiske opgaver.

Ud over at en assisterende attaché ville kunne være politisk, så er en generel opprioritering af samarbejdet med Frankrig også klogt.

»Efter Donald Trump er kommet til, kan man se, at Danmark har lavet et skjult, strategisk fokusskifte, hvor man vælger at lægge sine forsvarspolitiske æg i flere kurve,« lyder det fra Peter Ernstved Rasmussen med henvisning til, at Danmark i højere grad opruster samarbejdet med Frankrig.

Han uddyber, at Donald Trump både har udtalt sig kritisk om Nato, og at lande som Danmark bruger under to procent af bruttonationalproduktet på forsvaret. Derfor begyndte man i det danske forsvar at kigge mere mod andre allierede.

Oplysninger om Peter Ernstved Rasmussen og mediet Olfi Olfi er et webbaseret nyhedsmedie, som dækker dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Peter Ernstved Rasmussen er journalist, redaktør og idémand bag netmediet. Olfi har blandt andet være med til at afdække sagen, hvor Kronrinsen mødtes med den øverste ledelse i forsvaret. Kritikken var især rettet mod hofchef og forsvarschefen, da møderne blev holdt uden regeringens vidende.

Og det er her, Frankrig kommer ind i billedet, der sammen med USA og Storbritannien også tidligere har været en af de vigtigste forsvarsallierede for Danmark.

Så med en kritisk amerikansk præsident og et Storbritannien ude af EU er det naturligt for Danmark nu at kigge i den franske retning.

Noget, som ifølge Peter Ernstved Rasmussen også bliver gjort ved udnævnelsen af prins Joachim til rollen som forsvarsattaché i Paris og ansættelsen af en assisterende forsvarsattaché til at hjælpe med opgaverne.

Danmark har kun én anden assisterende forsvarsattaché på verdensplan, nemlig i Washington, USA.