Det var med et stort smil på læberne, at prins Christian mandag stillede sig op med sin familie foran pressen i den schweiziske by Verbier.

Det store smil, som opmærksomme royalister nok har bemærket, så en smule anderledes ud end normalt.

Kort inden rejsen til Verbier havde prins Christian nemlig ifølge Billed-Bladet fået fjernet den tandbøjle, som han har båret på tænderne i godt to år.

Første gang den 14-årige prins blev fotograferet med bøjle på tænderne, var til dronning Margrethes 78 års fødselsdag tilbage i april 2018, men nu tyder det altså på, at den er fjernet igen.

Prins Christian har fået fjernet den tandbøjle, han har båret på tænderne i knap to år.

Billederne af en storsmilende og bøjlefri prins Christian blev taget i forbindelse med hans skolestart på Lemania-Verbier International School i den schweiziske by Verbier mandag den 6. januar.

Her skal prinsen og hans søskende prinsesse Isabella, prins Vincent og prinsesse Josephine gå i skole de næste 12 uger.

Med skoleopholdet ønsker kronprinsparret at give deres børn lighed for 'en fælles oplevelse i et internationalt' miljø, som kongehuset tidligere har oplyst.

Da prins Christian af den fremmødte presse blev spurgt, hvad han glæder sig mest til i forbindelse med skoleopholdet i Verbier, var der ingen slinger i valsen, da det kom til hans svar: Ski.

Prins Christian i forbindelse med et officielt besøg på Færøerne, lørdag den 25. august 2018.

Der er dog flere ting ved hele oplevelsen, han ser frem til:

»Vi har glædet os rigtig meget til at lære et nyt land at kende, at lære skolegangen hernede i Scweiz at kende, selvfølgelig også at stå lidt mere på ski og så selvfølgelig også at lære nogle mennesker fra forskellige lande at kende,« lød svaret fra prinsen.

De fire børn skal gå på en international kostskole, som i sammensætning af timer og skema ligner det engelske system. De vil desuden have ski-undervisning, som en fast del af deres program, hvilket altså er den del, som prins Christian glæder sig mest til.

Han fortalte til gengæld også, at der vil være ting, som han vil savne derhjemme. Nemlig hans klassekammerater.