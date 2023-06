Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary var til en helt speciel royal fest sammen med en række andre kongelige, da de torsdag overværede den jordanske kronprins’ bryllup.

Ifølge historiker Emma Paaske var der flere ting, der var værd at bemærke ved festen i det jordanske kongehus, der skiller sig ud fra andre kongelige i Mellemøsten.

Opbuddet af kongelige til det overdådige bryllup var enormt. Foruden det danske kronprinspar deltog blandt andre svenske kronprinsesse Victoria og prins Daniel, norske kronprins Haakon og tronfølgerparret prins William og prinsesse Kate fra Storbritannien.

»Det var ret vildt, at det engelske kongehus stillede med så mange – også fordi prinsesse Beatrice og hendes mand også deltog,« lyder det fra Emma Paaske, der blandt andet også bemærkede det spanske kongehus’ repræsentanter.

Kronprinsesse Victoria og prins Daniel. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Mens de fleste andre kongehuse havde valgt enten at sende tronfølgerparret eller som Holland og Belgien at sende monarken med en ledsager, så havde Spanien valgt anderledes.

Her var det den skandaleramte tidligere konge Juan Carlos, der sammen med dronning Sofia deltog i brylluppet. De to er kendt for at være de facto skilt, da Juan Carlos i flere år har boet i Dubai, hvortil han flygtede, da han var ramt af flere skandaler i Spanien.

»Det virkede meget akavet,« siger Emma Paaske og tilføjer:

»De fleste var sådan relativt unge. Og derfor synes jeg, det var endnu mere underligt, at det var Juan Carlos og Sofia, man havde sendt.«

Det nygifte par kørte blandt andet i den 'røde kortege'. Foto: Royal Hashemite Court (rhc)/Reuters/Ritzau Scanpix

Det luksuriøse bryllup foregik torsdag i tre dele. Først blev brudeparret, den 28-årige jordanske kronprins Hussein og den 29-årige Rajwa Khalid Alseif, gift i Zahran Paladsets have i Amman i Jordan. Derefter var der en bryllupsreception for 1.700 personer i Al Husseiniya Paladset, og senere på aftenen var der en festmiddag samme sted.

Når opbuddet af kongelige er så stort, så skyldes det ifølge Emma Paaske flere ting.

For det første var det en stor begivenhed:

»Jeg tror, at mange havde undervurderet, hvor stort et bryllup det egentlig var, for det er et kronprinsebryllup, og kronprinsbryllupper er større end andre bryllupper i kongehusene, fordi det jo er den, der skal overtage, der bliver gift,« siger hun og tilføjer:

Den tidligere spanske konge Juan Carlos kom i kørestol. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

For det andet har Jordan og det jordanske kongehus en særlig status, da det er en slags bindeled mellem Mellemøsten og den vestlige verden.

Mens sheikerne i Dubai og Saudi-Arabien er kendt for at have flere koner og ofte kritiseres for kvindeundertrykkelse, så er det jordanske kongehus mere vestligt orienteret.

»Jordan ligger et meget specielt sted i et relativt konfliktfyldt område og er lidt klemt mellem at være ret vestligt orienteret, og så at skulle tage hensyn til de mellemøstlige interesser,« forklarer Emma Paaske.

»Dronning Rania (den jordanske dronning, red.) har taget sig af kommunikationen med Vesten, talt om uddannelse, bæredygtighed og fred og ikke krig, og det har hendes søn – kronprins Hussein – holdt en tale i FN om fred i Mellemøsten,« siger Emma Paaske og tilføjer:

Brudeparret. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

»De er mere vestligt orienteret end andre mellemøstlige lande. Og kong Abdullahs mor (prinsesse Muna, der før ægteskabet blot var den britiske officerdatter Toni Gardiner, red.) er faktisk brite,« siger Emma Paaske.

Både den nuværende dronning Rania, og den tidligere dronning Noor, der var den afdøde kong Husseins fjerde kone (han blev skilt fra de to første, mens den tredje døde) havde vestlige aner, og de har begge været enormt populære:

»Nogle kalder både Rania og Noor for Mellemøstens svar på Diana. For de kan noget helt specielt. De går op i kvinders sundhed og uddannelse, og de bliver af mange set som et forbillede – men de bliver også set som for progressive af og til, for de render jo rundt og ligner vestlige kvinder,« siger Emma Paaske, der dog også tilføjer, at dronning Rania supplerer sin mand rigtig godt.

»Man plejer at sige, at Rania er mere vestligt orienteret og er mere progressiv, mens Abdullah appellerer mere til det mellemøstlige og de mere traditionelle værdier,« siger hun.

Dronning Rania og kong Abdullah. Foto: Royal Hashemite Court (rhc)/Reuters/Ritzau Scanpix

De seneste år har dog været lidt mere konfliktfyldte for Jordan, der i modsætning til mange af sine rige naboer ikke har kæmpe ressourcer i olie. Landet har desuden modtaget mange flygtninge, hvilket har givet økonomiske udfordringer.

Flere medier fremhæver, at det nye ægteskab mellem kronprins Hussein og den 29-årige amerikanskuddannede arkitekt Rajwa Khalid Alseif med rødder i Saudi-Arabien også kan være strategisk klogt.

Ser man på billederne af det nygifte par, ser de dog både før og efter brylluppet meget forelskede ud.

Ifølge Emma Paaske er der da heller ingen grund til at tro, at ægteskabet ikke er frivilligt, da de jordanske kongelige er kendt for at gifte sig af kærlighed.

»Kronprinsens far Abdullah giftede sig af kærlighed med Rania. Hun er datter af to palæstinensere, der var statsløse, så hun kom ikke med mange penge, « siger hun.