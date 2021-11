For nylig fik prinsesse Anne af Storbritannien en kommentar, der først gjorde hende stum.

I weekenden var den 71-årige prinsesse nemlig ude til en begivenhed til fordel for organisationen Ridning for handicappede, forkortet RDA, som hun er protektor for.

Her hilste hun på en af de drenge, der nyder godt af velgørenhedsorganisationens arrangementer.

Siddende på en hest, hilste den unge Ryder på den engelske prinsesse Anne.

»Er du dronningen?« spurgte han ifølge et opslag på organisationens Twitter-profil. Hertil skulle prinsessen have svaret, at det var hendes mor, dronning Elizabeth, der var dronningen.

»Du er meget smuk … og meget sexet!« sagde Ryder så tilbage.

RDA har delt et billede sammen ordudvekslingen, hvor det ses, at prinsesse Anne heldigvis tager rosen med et stort grin, mens ridelæren ved siden af skjuler sit ansigt i sine hænder.

Selv beskriver velgørenhedsorganisation den sjove situation som »skønheden ved at arbejde med børn«. Den holdning går også igen i kommentarsporet på Twitter-opslaget.

Are you the Queen?" asked Ryder, "No, the Queen is my mother" replied The Princess. "You're very beautiful...and very sexy!" said Ryder.

There's a beauty to working with children, they'll come out with anything! This was an exchange between #HRH and one of our riders. pic.twitter.com/0M9mSN0xhw — RDAnational (@RDAnational) November 6, 2021

»Den bedste historie, jeg har hørt i årevis. Godt sagt, Ryder, og god humor prinsesse Anne!« lyder en af kommentarerne.

Det er dog ikke alle, der tager lige godt imod den friske ordudveksling.

»Undskyld mig, hvad kaldte han hende lige?« skriver en bruger eksempelvis.

»Hvor har han lært de ord, i film forbudt for børn derhjemme? Advarselstegn,« skriver en anden.