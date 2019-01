Den britiske prins Philip kan efter alt at dømme takke sin skytsengel og de højere magter for, at han slap fra en trafikulykke torsdag med livet i behold.

Og at ingen i den anden bil kom alvorligt til skade.

Et vidne så nemlig, da den 97-årige prins torsdag eftermiddag overså sin vigepligt og i sin Land Rover ll kørte direkte ud i en Kia med to kvinder og en baby.

Ulykken skete på hovedvejen A149 i nærheden af den kongelige families ejendom i Sandringham i Norfolk.

Den 75-årige advokat Roy Warne var sammen med sin kone Victoria de første på ulykkesstedet.

»Jeg så bilen vælte og tænkte: 'F...... Hell!« fortæller prinsens redningsmand til avisen The Sun.

Den royale Land Rover væltede og landede på siden, mens den anden bil kørte i grøften.

Roy Warne hjalp prinsen ud gennem soltaget på bilen og fortæller, at hertugen af Edinburgh var ved bevidsthed, men dybt rystet og chokeret efter ulykken.

Foto: KAREL PRINSLOO

Prinsen råbte: »Mine ben! Hvor skal jeg sætte mine ben?« fortæller vidnet, som frygtede det værste, da han så ulykken og med det samme bad sin kone slå alarm.

»Det var skræmmende at se,« fortæller den pensionerede advokat om det uhyggelige syn af den ældre mand i den væltede bil med smadret forrude.

»Jeg så ned, og jeg havde prinsens blod på mine hænder,« fortæller han og fortsætter:

»Det eneste, jeg kunne tænke på, var: Gudskelov, at der ikke er sket mere.«

Hans kone Victoria Warner fortæller, at den kvindelige fører af den blå Kia sagde, at det nemt kunne være endt i en tragedie.

Der kom røg fra Kia'en og derfor løb Roy Warner først over til den for at komme kvinderne og den skrigende baby til undsætning.

»Da jeg og en anden fyr havde fået babyen ud, så gik vi over til den væltede bil. Der var en ældre person indeni, og jeg slog på den smadrede forrude og soltaget for at prøve at få chaufføren ud.«

Dronningen Elizabeth taler med prins Philip i foråret 2018. Foto: PETER NICHOLLS

Ifølge prinsens egen forklaring blev han blændet af solen og så derfor tilsyneladende ikke bilen med de to kvinder, som kom kørende fra hans højre side.

Prinsen slap med skrækken og - ifølge Buckingham Palace - uden større skader. Den ene kvinde brækkede en arm, og den anden kom til skade med sit knæ. Den 10 måneder gammel baby på bagsædet slap uden skrammer.

Et andet vidne fortæller til The Telegraph, at prinsen virkede fortvivlet, og at det var et mirakel, at han slap uskadt fra ulykken.

Den aldrende prins sad selv bag rattet i sin firhjulstrækker.

En bodyguard, som var med i bilen, kom heller ikke noget til.

Prins Philip er kendt som en dygtig chauffør, men det er ikke første gang, han er involveret i en ulykke.

I 1996 kørte den dengang 74-årige prins ind i en stationcar.

Dengang blev en anden bilist kvæstet.

Det seneste uheld har vakt liv i debatten om, hvorvidt prinsen, som gik på pension i 2017, stadig selv burde køre.