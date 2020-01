Meghan Markles halvsøster er igen ude med en skarp kritik af Meghan og Harry.

Samantha Markle beskylder nu det royale par for et ‘groft pligtbrud’ over for dronningen.

Siden 2017, hvor Meghan og Harry begyndte at date, har halvsøsteren Samantha ikke været bleg for at ytre kritiske holdninger om parret.

Hendes seneste ytring var således denne fredag i et interview med ITV’s This Morning.

Her beskyldte hun hertuginden for at være primus motor for beslutningen om at træde tilbage som senior royale, skriver Sky News.

Samantha Markle skyder ligeledes halvsøsteren i skoene, at hun nød al opmærksomheden, der fulgte første gang hende, Harry, William og Kate; The Fab Four’, viste sig sammen foran en masse fotografer.

Men at lige så snart offentligheden begyndte at kritisere hendes adfærd, vendte hun på en tallerken og frasagde sig al ansvar.

Ligesom Samantha Markle mener, at hele den juridiske kamp, det royale par kører mod den britiske avis The Mail On Sunday, ikke er andet end ‘en forkert placering af skylden for at undgå ansvar

En af halvsøsterens andre anklager går på, at Meghan og Harrys behandling af halvsøsterens far var ‘utrolig forkert og chokerende’.

Harry og Meghan tilbragte seks uger i Canada over julen, og herefter kom det som noget at chok for de fleste, da parret annoncerede via deres Instagram-profil, at de ville træde tilbage.

Angiveligt har de i sinde at bosætte sig i Canada, efter de træder tilbage fra deres royale pligter.

Ligesom deres plan er at gøre sig økonomisk uafhængige.