Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den britiske befolkning har umiddelbart ikke taget godt imod prins Harry og hertuginde Meghans nye dokumentar.

For efter at hertugparret af Sussex har gentaget deres kritik af det britiske kongehus i deres nye Netflix-serie, så svarer hele 44 procent af briterne i en ny YouGov-undersøgelse for The Times, at de mener, prins Harry bør fratages sin royale titel.

Derimod mener kun 32 procent af briterne, at prins Harry skal fortsætte med at være prins efter omdiskuterede 'Harry & Meghan', som kongehuseksperter har kaldt for en sprængfarlig fuser af en serie.

Ikke mindst bliver det i YouGov-undersøgelsen spurgt til, hvorvidt hertugparrets nye Netflix-serie har påvirket briternes syn på dem i en mere negativ eller positiv retning.

Dokumentaren om Meghan og Harry er ikke så brændfarlig som det britiske kongehus kunne have frygtet, mener B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen. Foto: Netflix Vis mere Dokumentaren om Meghan og Harry er ikke så brændfarlig som det britiske kongehus kunne have frygtet, mener B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen. Foto: Netflix

Og igen er der nedslående meldinger til prins Harry og hertuginde Meghan.

For efter dokumentaren – hvor hertugparret blandt andet påstår, at de blev dårligt behandlet af prins Harrys royale familie, fordi familien ikke kunne lide, at de stjal al rampelyset – så siger hele 23 procent af briterne, at de nu har lavere tanker om prinseparret, der siden januar 2020 har aftrådt som arbejdende medlemmer af det britiske kongehus og i stedet bosat sig i amerikanske Montecito i Californien.

Kun 7 procent svarer, at de efter dokumentarseriens indblik i Harry og Meghans private liv og deres kritiske tanker om kongehuset har fået et bedre indtryk af hertugparret.

Dertil lyder det i den stort anlagte YouGov-undersøgelse, at 49 procent af briterne ikke har tiltro til Harry og Meghans anklager om, at der skulle være racisme i det britiske kongehus – mod de 26 procent, der tror, de har ret.

Harry og Meghans nye dokumentar er endt med at skabe større problemer for hertugparret selv end for det britiske kongehus, de kritiserer i serien. Foto: DANNY LAWSON Vis mere Harry og Meghans nye dokumentar er endt med at skabe større problemer for hertugparret selv end for det britiske kongehus, de kritiserer i serien. Foto: DANNY LAWSON

Samtidig svarer 53 procent af briterne, at hertugparret ikke fortjener en undskyldning fra den kongelige familie for deres behandling af dem – mens 19 procent synes, at Harry og Meghan bør få den undskyldning, de har efterspurgt.

Den seneste udmelding fra prins Harry om sin royale familie har dog været mere forsonende, end det lød i dokumentaren, hvis anden halvdel udkom i midt december.

»Jeg vil gerne have en familie – ikke en institution,« sagde prins Harry denne uge i et – for ham og hustru Meghan – uvant kritisk interview med ITV.

Et interview, der kommer forud for prins Harrys kommende bog 'Reserve', hvor han igen vil dele sine tanker om sin svære rolle i det britiske kongehus.