I Aarhus kunne de i sidste uge prale med en stor efterspørgsel til prins Christians fødselsdag.

På Samsø er det endnu vildere.

Den 15. oktober holder Kongehuset som bekendt stor fødselsdagsgalla på Christiansborg i anledning af prins Christians 18-års fødselsdag.

Hver kommune skal udpege to 18-årige, der skal med til festen – og på Samsø har man 21 unge borgere i målgruppen.

Forleden fik de 21 samsinger et brev i e-Boks fra kommunen, hvor de blev opfordret til at sende en ansøgning om at komme med til prins Christians fest.

Det var sidste frist for tilmelding mandag, og Samsø Kommune kunne i går fortælle til B.T., at de havde opnået en 'flot ansøgerprocent'.

I en mail oplyser kommunen, at de havde modtaget ansøgninger fra fire piger og fire drenge, hvilket betyder, at 38 procent af kommunens 18-årige altså gerne vil med til prins Christians fest.

'Børne- og kulturudvalget udvælger (de to 18-årige, red.) i morgen (I dag tirsdag, red.), så det er ved at være sidste chance,' skrev Samsø Kommune til B.T.

I 2015 besøgte kronprinsparret Samsø sammen med det hollandske regentpar Dronning Maxima og Kong Willem-Alexander. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

I ansøgningen bliver de unge bedt om at fortælle om sig selv, deres hverdag, deres forhold til Samsø og hvorfor de gerne vil deltage.

Kommunens udvalg vil lægge vægt på, at de to udvalgte afspejler ungdommen på Samsø.

Herunder kan du se, hvor mange der foreløbigt har tilmeldt sig i andre kommuner (Optælling foretaget mandag den 4. september:

Solrød kommune:

63 tilmeldte ud af 355 i målgruppen = 18 procent.

Her trækkes der lod den 6. september.

Svendborg Kommune:

44 tilmeldte ud af 772 i målgruppen = 6 procent.

Sidste frist for tilmelding den 5. september.

Morsø kommune:

40 tilmeldte ud af 237 i målgruppen = 17 %

Sidste frist for tilmelding den 5. september.

Roskilde kommune:

288 tilmeldte ud af 1261 i målgruppen = 23 procent.

Sidse frist for tilmelding den 7. september.

Er du blevet tilbudt at komme med til prins Christians fødselsdagsfest hører vi gerne fra dig. Skriv til krdn@bt.dk.