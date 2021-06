Hvis kronprins Frederik skulle få lyst til at drible lidt bold i Slotshaven, så skal han bare ringe til Gulddreng.

Det slår popikonet fast over for B.T. lige efter showkampen fredag i Football Village på Ofelia Plads i København. Her blev Danmarks kommende konge afdriblet af Malte Ebert, der i anledningen af fodboldarrangementet havde givet comeback til alter egoet Gulddreng.

»Jeg er altid klar. Uanset hvad Kronprinsen vil have mig til at gøre, så siger jeg ja. Der er ingen grænser. Overhovedet,« siger Gulddreng og tilføjer:

»Det er altid en stor fornøjelse at spille mod en kommende konge af Danmark, og især hvis man slår ham så overbevisende. Du kan se, at jeg både dribler Kronprinsen og Michael Laudrup og scorer. Selv Kronprinsen måtte klappe og anerkende, at det der, det var et godt mål,« siger han.

Kronprinsen og Gulddreng på banen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kronprinsen og Gulddreng på banen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Men selvom Kronprinsen engang skal regere Danmark, så var Gulddreng på ingen måde bange for at gå til stålet, da han mødte kronprins Frederik i showkampen.

»Selvfølgelig spiller man af respekt for den kommende konge. Specielt fordi jeg er hofleverandør af hits til kongehuset. Men der skal ikke herske nogen tvivl om, at jeg ikke er bange for at drible ham,« siger han.

Gulddreng scorede et mål – og ifølge ham selv resulterede det i applaus fra alle kanter.

»Jeg var ude og tage en sejrsrunde, hvor jeg lige skrev autografer og Kronprinsen igen måtte give mig et håndtryk og lige måtte sige, at han godt kunne se, at jeg har spillet i mange år. Laudrup var også henne og sige, at han vile have givet mig fidusbamsen, hvis han skulle have uddelt den,« siger Gulddreng.