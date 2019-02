Gennem de sidste år har Helle von Wildenrath Løvgreen besvaret besværlige opkald, redet diverse tråde ud og generelt hjulpet Grevinde Alexandra med det meste som hendes privatsekretær og højre hånd.

Men nu er det slut.

Helle von Wildenrath Løvgreen er nemlig her fra udgangen af januar ikke længere grevindens privatsekretær.

»Der er ikke noget odiøst i det. Jeg er hendes veninde, og jeg har hjulpet hende med det i nogle år, og det har hele tiden været meningen, det ikke skulle være vedvarende,« siger Helle von Wildenrath Løvgreen til B.T.

Selvom hun selv blot kalder det for 'at have hjulpet sin veninde', har det alligevel været enormt tidskrævende, fastslår hun.

Derfor får hun nu mere tid til de mange andre jobs, hun hele tiden har haft ved siden af.

Nemlig som jordemoder, medejer af en restaurant med sin mand og formand for Liberal Alliances bestyrelse i Københavns storkreds.

Og det politiske nævner hun især som noget, det bliver godt at få noget mere tid til nu.

»Vi står jo foran et valg, så det er klart, det skal bruges noget tid på det,« siger hun.

Men ikke desto mindre er det stadig hende, som blandt andet pressen ringer til, når de har spørgsmål om grevinden eller familiem.

Og det bliver de nok ved med lidt endnu.

»De har ikke ansat en ny endnu. Foreløbig har jeg bare fået at vide, jeg skal henvise folk til mailen, og så vil Alexandra selv tage sig af det,« fortæller Helle von Wildenrath Løvgreen.