Greve Nikolai har sammen med sin kæreste, Benedikte Thoustrup, tilbragt de seneste mange måneder 'down under' på et studieophold i Australien.

Senest har parret også brugt tid på at rejse rundt i smukke New Zealand, men nu vender greven snart snuden mod Danmark igen.

Nærmere bestemt bliver det i slutningen af januar, at dronning Margrethes førstefødte barnebarn sætter fod på dansk jord.

Det bekræfter presserådgiver for grevinde Alexandra, Helle von Wildenrath Løvgreen, over for B.T.

Greve Nikolai og Benedikte Thoustrup har siden 1. august studeret på University of Technology i Sydney, hvor de begge er på udveksling fra Copenhagen Business School.

Greve Nikolai og jævnaldrende Benedikte Thoustrup mødte hinanden på Herlufsholm, hvor de blev kærester.

Siden startede de begge på Copenhagen Business School og har også begge været på udveksling i Paris i forbindelse med studiet.

Semestret i Australien sluttede egentlig i slutningen af november, men greve Nikolai var så glad for at tilbringe tid i Australien, at opholdet blev forlænget, og han blev i landet og fejrede jul og nytår.

Det betød også, at greven ikke var i Danmark for nylig i forbindelse med det historiske tronskifte.

Greve Nikolai har ikke kommenteret dronning Margrethes beslutning om at abdicere, men han har i et opslag på Instagram delt nogle ældre fotografier af henholdsvis sig selv som barn og dronning Margrethe.

Mandag delte greven også en række billeder af ham og den daværende kronprins Frederik som ung.

