På søndag er det sidste gang, at Grevinde Alexandra optræder i rollen som protektor for Landsforeningen Spædbarnsdød.

For efter 15 år er det nu slut. Det oplyser Grevinden i en pressemeddelelse, hvor det hedder sig, at hun ønsker at træde tilbage fra posten.

»Livet er fyldt med spændende udfordringer og forandringer, og tiden er kommet nu, hvor jeg må opsige at være protektor for Landsforeningen Spædbarnsdød, som jeg har haft i mange år.«

»Det har været et stort privilegium og en enorm glæde for mig at have denne rolle.«

»Især fordi foreningen er en stor støtte for de sørgende familier,« siger Grevinde Alexandra i pressemeddelelsen.

Grevinde Alexandra tiltrådte som protektor i 2004. Ifølge direktør i Landsforeningen Spædbarnsdød, Birgitte Horsten, har grevinden gjort det godt.

»Vi har været utroligt glade for årene med Grevinde Alexandra som protektor.«

»Grevinden har på alle måder talt forældrenes sag, og vi har aldrig været i tvivl om, at disse forældre har stået hendes hjerte nær.«

De seneste år har Grevinden blandt andet deltaget i den årlige Alle Helgens gudstjeneste i Vor Frue Kirke arrangeret i samarbejde med Landsforeningen Spædbarnsdød.

Her har hun efter eget ønske læst alle de døde spædbørns navne op.

»Både som mor og mennesker har vi mærket hendes nærvær,« siger Birgitte Horsten.

Grevinde Alexandra har sin sidste officielle deltagelse for Landsforeningen Spædbarnsdød på søndag klokken 14 i Vor Frue Kirke i København.