Grevinde Alexandra debuterer som sangerinde med singlen 'Wash Me Away', som udkommer fredag.

Nummeret har hun indspillet til fordel for den svenske velgørenhedsorganisation Star For Life, der hjælper fattige og udsatte børn i det sydlige Afrika til at få en chance i livet.

»Jeg har altid godt kunnet lide at synge, og jeg har i lang tid godt kunnet tænke mig at afprøve mine evner,« siger grevinde Alexandra.

»Jeg er et sted i mit liv, hvor jeg gerne vil ud og prøve noget nyt. Derfor har jeg også sat gang i nogle ting, der gør det muligt for mig at smide den skabelon, som har været omkring mig, siger grevinden, der også er aktuel med bogen 'Mit lykkelige land'.

Her har hun undersøgt, hvorfor danskerne igen og igen bliver kåret som et af verdens lykkeligste folkefærd.

Undervejs er hun også kommet tættere på, hvad der gør hende selv lykkelig, og da hun i juni måned gik i studiet for at indspille sangen, var det således med endorfinerne væltende rundt i kroppen, fortæller hun.

»Det var halvanden dag af mit liv og det var nogle af de timer, jeg har nydt allermest. Tiden fløj af sted,« siger grevinde Alexandra.

»Den første dag var vi i studiet i ti timer, og vi sluttede kun, fordi mit stemmebånd måtte have en pause, så jeg ikke blev hæs. Hvis man kan lave noget på den måde, hvor tiden bare suser forbi, så er man virkelig heldig,« siger hun.

Holdt det hemmeligt

Selv om grevinde Alexandra kastede sig ud i opgaven uden de store betænkeligheder, så var beslutningen om at indspille sangen ikke en, hun delte med sine børn, prins Nikolai og prins Felix, eller sine venner, før hun kunne spille nummeret for dem.

»Jeg holdt det meget hemmeligt. Jeg spillede sangen for mine børn hver for sig, og de sagde begge med det samme 'hov, det er jo dig', da de hørte den. Man kan høre det på min engelske accent, og den måde jeg former nogle ord på. Men det har virkelig taget fusen på min familie og på mine venner, at jeg har gjort det,« siger grevinde Alexandra.

I juni sidste år meddelte hun, at hun fra 2020, når hendes yngste søn, prins Felix, fylder 18 år, frasiger sig apanage. Med den beslutning har hun åbnet op for nogle helt nye muligheder, for hvordan hendes fremtid skal forme sig.

»Den frihed betyder meget for mig, og jeg brister af stolthed over, at jeg gerne vil komme videre og prøve noget uventet,« siger hun.

Er grevinde Alexandras debut som sanger vellykket?

Afslørende portræt

Det er ikke første gang, grevinde Alexandra kaster sig over noget nyt og anderledes.

Den 12. maj blev et afslørende portrætmaleri af Alexandra afsløret i Galleri Puls Art på Frederiksberg. Ifølge Billed Bladet blev grevinde Alexandra meget beæret, da kunstneren Lill-Marlen Elnegaard spurgte, om hun måtte male hende. Bladet kunne også fortælle, at grevinden og prinserne Nikolai og Felix, der begge var med til afsløringen, var meget begejstret for portrættet.

Ikke alle var enige i den udlægning.

»Helt generelt er det upassende for en grevinde at få lavet sådan et portræt af sig selv. Billedet er noget udenfor de normale retningslinjer - man ser ikke andre i grevinde- og baronesse-klassen få lavet lignende billeder. Det er en kikser,« sagde kongehusekspert Søren Jakobsen, der har forfattet flere bøger om kongefamilien.

Portrættet er nu udstillet i galleriet Puls Art på Frederiksberg. Foto: Lill-Marlen Elnegaard Vis mere Portrættet er nu udstillet i galleriet Puls Art på Frederiksberg. Foto: Lill-Marlen Elnegaard

Skal snart på scenen

Lørdag den 10. november går grevinde Alexandra på scenen i Malmø Arena for at synge nummeret live ved en velgørenhedskoncert.

»De har inviteret mig til at komme og synge. Og det har jeg selvfølgelig sagt ja til,« siger grevinde Alexandra og griner, mens hun trækker på skuldrene.

»Hvorfor skulle jeg ikke? Jeg bilder mig ikke ind, at jeg er professionel sangerinde - tværtimod - men jeg har dyrket noget, jeg virkelig synes er sjovt, og hvis jeg kan sprede lidt glæde og hjælpe andre ved at synge der, hvorfor så ikke?,« siger hun.

Hun er bevidst om, at der nok vil være nogle, der ryster på hovedet af hende, men det tager ikke modet fra hende.

»Der er jo nok nogle, der vil sige: 'Vorherre bevares, hun kan ikke synge', eller 'hvad laver hun nu', men man har kun det her ene liv, og man skal leve det så godt, man kan,« siger grevinde Alexandra, der ikke er i tvivl om, at hun skal i studiet igen.

»Det er ikke min sidste sang, for jeg har virkelig elsket at lave den,« siger hun.

'Wash Me Away' er indspillet i Medley Studio i København og produceret af Søren Mikkelsen, der blandt andet har arbejdet med Kim Larsen, Sys Bjerre og Savage Rose.

Han har også været med til at skrive sangen, der blev til på en sangskrivercamp afholdt af velgørenhedsorganisationen. Al overskud fra udgivelsen går til Star For Life.

Du kan høre Grevinde Alexandras single 'Wash Me Away' her.

/ritzau/