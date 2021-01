»Jeg tror, at to mennesker ikke nødvendigvis skal være sammen for altid.«

Ordene kommer fra grevinde Alexandra i en ny kinesisk dokumentar, hvor hun ærligt fortæller om den svære tid for både hende selv samt parrets børn efter skilsmissen fra prins Joachim.

»Det var en turbulent tid for dem (børnene, red.). Nikolai var heldigvis endnu ikke begyndt i skole, og Felix var ikke startet i børnehave endnu, så heldigvis skulle de ikke rykkes op fra alt, hvad de kendte,« lyder det fra grevinden om de to små prinser, der var henholdsvis seks og tre år, da de oplevede, at deres forældre flyttede fra hinanden.

Meddelelsen om, at prins Joachim og prinsesse Alexandra skulle separeres, kom i september 2004 – kun få måneder efter, at Danmark ellers kunne fejre en lykkelig royal begivenhed, da kronprins Frederik blev gift med Mary Donaldson.

Prinsesse Alexandra husker med glæde tilbage på sin bryllupsdag med prins Joachim, fortæller hun i en ny kinesisk dokumentar.

Året efter meddelte kongehuset, at prins Joachim og prinsesse Alexandra skulle skilles, og prinsesse Alexandra fik derefter titlen grevinde Alexandra. Samtidig flyttede hun ind i en villa på Svanemøllevej 15 i Hellerup, som hun fik som en del af ægtepagten med prins Joachim.

I den kinesiske dokumentar, der har titlen ‘A Bigger Role’, fortæller grevinden, at selvom skilsmissen tog hårdt på parret, så har de formået at bevare et godt forhold til hinanden:

»Han er en god ven, og han betyder meget for mig, men vi skulle ikke være gift for altid,« lyder det fra grevinden, der også fortæller, hvordan hun første gang mødte prins Joachim.

»Jeg tror, at hvad vi har, er det næstbedste efter et lykkeligt ægteskab. Jeg har altid sagt, at vi har en lykkelig skilsmisse. Det vi har, er ikke noget, der er tvunget, det er noget, som føles naturligt for os.«

Skilsmissen var hård for prins Nikolai og prins Felix, men forældrene forblev gode venner. Her ses parret sammen i Cirkus Arena i Møgeltønder.

Efter skilsmissen boede prins Nikolai og prins Felix mest hos deres mor, der boede tættest på drengenes skole på Østerbro, mens prins Joachim boede på Schackenborg Slot i Sønderjylland. Og det var ikke altid lige let at stå med det ansvar:

»Det er ikke nemt at være en enlig mor, men de har altid vidst, at deres far var der, og han er flyttet tættere på dem,« siger hun med henvisning til, at prins Joachim og prinsesse Marie i 2014 flyttede fra Schackenborg Slot til Klampenborg.

Efter den royale skilsmisse var grevinden Alexandra gennem flere år gift med Martin Jørgensen, men parret blev skilt i 2015.

Siden har hun ikke haft det store held i kærlighed. Men det gør heller ikke noget. For faktisk har hun følt det befriende at blive skilt.

»Du er kaptajnen på dit eget skib, du behøver ikke at aftale med nogen andre, når du skal lave en beslutning. Jeg laver alle mine beslutninger selv, hvilket får mig til at føle mig utrolig uafhængig,« siger hun og tilføjer, at hun er glad for sit liv, men selvfølgelig gerne vil finde kærligheden igen.

Ifølge grevinden er en mand dog noget, der er rart at have – men ikke et »must« at have.

Du kan se hele den 42 minutter lange dokumentar i playeren øverst oppe.