Danmark var på den anden ende, da prins Joachim i 1995 ved et eventyrligt vinterbryllup blev gift med prinsesse Alexandra.

Men faktisk var det lidt af et tilfælde, at de to mødtes. Det afslører grevinde Alexandra i en ny dokumentar.

Prins Joachim arbejdede for Mærsk i Hong Kong, da han sammen med sin bror, Kronprinsen, skulle med til et selskab hos en af prins Henriks venner.

Tilfældigvis var vennen far til grevinde Alexandras veninde.

En ung prins Joachim og prinsesse Alexandra. Foto: CLAUS BJØRN LARSEN

Veninden fortalte, at både prins Joachim og kronprins Frederik ville være der, men grevinden have allerede nogle andre aftaler og meddelte, at hun ikke kunne komme, fortæller grevinde Alexandra i den kinesiske dokumentar, der hedder ‘A Bigger Role’.

Men veninden ville ikke høre tale om et afslag og lokkede Alexandra med alligevel.

»Så jeg hjalp hende, jeg mødte dem, og jeg syntes, at de var charmerende,« fortæller grevinde Alexandra, der derefter tog på date med prins Joachim.

»Han kontaktede mig, og vi tog ud at spise, og du ved – tingene udviklede sig. Og jeg har altid syntes, at han var ekstremt charmerende, venlig, meget klog og oprigtig,« siger hun, hvorefter journalisten spørger, om det var det, hun forelskede sig i?

Prins Joachim blev gift ned prinsesse Alexandra den 18. november 1995. Foto: JENS NØRGAARD LARSEN

»Ja, og også det, at han var nede på jorden. Jeg mødte ham jo væk fra alt dette, jeg mødte ham væk fra Danmark, og fra at han var en en offentlig figur.«

Grevinde Alexandra indrømmer, at det ikke var helt let at tage beslutningen om at blive kærester med en prins.

»Det havde sine problemer. Jeg tror ikke, vi kunne have datet i årevis,« siger hun og tilføjer, at hun er overrasket over, at parret trods alt formåede at holde forholdet for dem selv stort set til den dag, hvor kongehuset offentliggjorde, at den dengang 25-årige prins Joachim var blevet forlovet

»Det var vildt, at vi kunne holde det som en hemmelighed, indtil vi blev forlovet. Jeg fatter stadig – til denne dag – ikke hvordan vi gjorde det,« fortæller hun videre og tilføjer, at der dog dengang ikke var mobiltelefoner med kamera og sociale medier, hvilket selvfølgelig gjorde det lettere at skjule forholdet.

Men hun føler heller ikke, at parret var i tvivl om, at de ville være sammen:

»Jeg tror, jeg vidste, at vi ville være sammen – og at vi ikke kunne have en lang beslutningsproces.«

Forlovelsen skete den 31. maj 1995 og knap seks måneder efter, fortryllede den 31-årige Alexandra Christina Manley hele Danmark, da hun gik ned ad kirkegulvet i Frederiksborg Slotskirke, hvor hun sagde ja til den danske prins.

Og selv om det nu er over 25 år siden, husker grevinden stadig dagen, følelsen og blomsterne i kirken.

»Det hele skete så hurtigt, så at komme her hjælper mig med at huske dagen,« fortæller hun i dokumentaren, mens hun besøger Frederiksborg Slotskirke for at fortælle om brylluppet.

Alexandra Christina Manley og Prins Joachim ses her som nyforlovede. Foto: MORTEN JUHL

Den kinesiske dokumentar drager flere paralleller mellem grevinde Alexandras liv og H.C. Andersens eventyr. Og især brylluppet er den kinesiske journalist meget betaget af – samt grevindens skæbne i Danmark.

Grevinden fortæller da også, at det ikke var helt nemt for hende at opgive alt og flytte til den anden side af jorden – men at hun gjorde det for kærligheden.

Prins Joachim blev skilt fra prinsesse Alexandra i 2005. Derefter fik Alexandra titlen grevinde af Frederiksborg.

