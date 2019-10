Siden prins Joachim flyttede til Paris i sommer, har grevinde Alexandra været meget alene om ansvaret for sine to børn, prinserne Nikolai og Felix.

Og det er ikke altid helt let.

»Det er lidt hårdt at være alenemor. Men det skal nok gå,« udtalte grevinden til B.T. onsdag aften i Bremen Teater i København.

Kort forinden havde grevinde Alexandra holdt sit foreløbigt sidste af 12 foredrag om sin bog 'Mit lykkelige land'.

Når de er blevet spurgt, så har jeg hørt, at de er stolte af deres mor Grevinde Alexandra om sine sønner

Blandt de 400 gæster i salen var også hendes yngste søn, prins Felix.

Han lagde ikke skjul på, at han mente, at hans mor var modig, når hun står på scenen.

»Ja, jeg er enig. Det er super godt,« fortalte han efter showet til B.T. og Billed-Bladet, da han blev adspurgt om dette.

Foredraget handlede en del om grevinde Alexandra og hendes syn på danskernes lykke. Især de små anekdoter fra begyndelsen af hendes liv i Danmark var populære.

Grevinde Alexandra nyder at have sine børn, prinserne Nikolai og Felix, omkring sig. Og de tager også ofte med for at høre mors foredrag. Foto: Bax Lindhardt/ Scanpix Vis mere Grevinde Alexandra nyder at have sine børn, prinserne Nikolai og Felix, omkring sig. Og de tager også ofte med for at høre mors foredrag. Foto: Bax Lindhardt/ Scanpix

Også Alexandras vanskeligheder med sproget nød publikum at høre om – som da hun fortalte, at hun i begyndelsen havde svært ved at kende forskel på, hvornår Ø stod for 'Ø' eller 'øst'.

Under foredraget fortalte Alexandra flere gange om, hvad hendes børn og familien betyder for hende.

Og det betyder meget for grevinden, når familien er med ved foredragene:

»Ja, det gør det, for jeg fortæller om dem, og jeg synes, det er meget, meget dejligt, og det er meget vigtigt, at min familie kommer og hører, hvad jeg har at sige – om os og min baggrund, og hvor meget de betyder for mig,« forklarede hun efter foredraget.

Alexandra var glad og sjov på scenen i Bremen, hvor 400 mennesker var mødt op for at høre hendes foredrag. Vis mere Alexandra var glad og sjov på scenen i Bremen, hvor 400 mennesker var mødt op for at høre hendes foredrag.

Ifølge grevinde Alexandra krævede det ikke de store overtalelser at få hendes børn til at komme med til foredragene.

De to sønner er nemlig glade for, at deres mor holder foredrag:

»Når de er blevet spurgt, så har jeg hørt, at de er stolte af deres mor. Det er rart nok at høre, når ens børn er store nok til at sige sådan nogle ting,« sagde hun.

Der var dog en særlig årsag til, at prins Nikolai ikke var med ved foredraget:

Prins Felix var onsdag med på Bremen Teater i København for at høre sin mors foredrag. Foto: Silla Bakalus Vis mere Prins Felix var onsdag med på Bremen Teater i København for at høre sin mors foredrag. Foto: Silla Bakalus

Har de eller børnene været nede at besøge prins Joachim?

»Jeg har ikke, men vores ældste er ude hos ham nu. Det er derfor, han ikke er her nu,« svarede grevinden og fortalte altså, at prins Nikolai var taget til Paris for at besøge sin far.

Der har været stor debat om prins Joachim, siden det blev annonceret, at han skulle flytte til Paris sammen med prinsesse Marie og deres to børn.

Flytningen er foreløbig en midlertidig foranstaltning, mens prinsen tager en militær lederuddannelse på det prestigefyldte franske militærakademi École Militaire i Paris.

Efter foredraget fik Alexandra taget en selfie med publikum. Foto: Søren Håkansson / Tikko Vis mere Efter foredraget fik Alexandra taget en selfie med publikum. Foto: Søren Håkansson / Tikko

Prinsen er blevet kritiseret en del for, at hans årpenge forbliver uforandet trods flytningen, der vil betyde, at han vil have færre officielle engagementer for kongehuset.

Selv er prinsen tilsyneladende overrasket over kritikken:

»Ved De hvad. Jeg er på mission for Danmark her i Frankrig, og det her er ikke noget, man lige kommer cyklende til. Jeg har rigeligt at se til her,« svarede prins Joachim en journalist under en middag i Paris tidligere på måneden.

Siden har prinsesse Marie forsvaret sin mand og kaldt kritikken 'fuldstændig urimelig'.

Grevinde Alexandra var glad og smilende efter foredraget. Foto: Silla Bakalus Vis mere Grevinde Alexandra var glad og smilende efter foredraget. Foto: Silla Bakalus

Grevinde Alexandra er mere fåmælt om sagen:

Hvad tænker De om debatten om prins Joachims flytning?

»Altså, jeg har ikke nogen kommentar til, hvad andre gør. Som jeg sagde i mit foredrag, så er vi et land med et frit sind, og vi har Christiania og alt mulig andet, så jeg skal ikke blande mig i, hvad andre gør,« siger grevinden og tilføjer:

»Jeg er bare glad for, når folk finder på noget, de er glade for.«