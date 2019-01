Det er ikke alle, der har været lige begejstrede for de projekter, som grevinde Alexandra har kastet sig ud i de seneste tolv måneder med blandt andet et vovet maleri og en popsang.

Men kritikken er ikke noget, der går den 54-årige grevinde på.

Det forklarede hun i tv-programmet 'De største øjeblikke', der blev sendt på TV 2 den 30. december.

Tværtimod mener hun, at man skal leve sit liv fuldt ud, da hun ikke vil fortryde, at hun ikke tog de chancer og muligheder, hun har fået.

»Der vil altid være nogen, man ikke kan tilfredsstille, og jeg synes ikke, man skal leve sit liv efter det. Jeg synes, man skal leve sit liv efter både sin hjerne og sit hjerte og gøre det, man har det godt med, og som man gerne vil. Jeg synes, det er vigtigt at udfordre sig selv,« fortalte hun i programmet.

Det var i foråret sidste år, at grevinden afslørede et vovet maleri af sig selv lavet af kunstneren Lill-Marlen Elnegaard.

Mens nogle hyldede det, fandt andre det upassende.

»Helt generelt er det upassende for en grevinde at få lavet sådan et portræt af sig selv. Billedet er noget udenfor de normale retningslinjer - man ser ikke andre i grevinde- og baronesse-klassen få lavet lignende billeder. Det er en kikser,« lød det fra kongehusekspert Søren Jakobsen, der har forfattet flere bøger om kongefamilien.

ARKIVFOTO af grevinde Alexandra fra gallataffel på Christiansborg Slot i anledning af Kronprinsens 50-års fødselsdag i maj. Foto: Henning Bagger

I efteråret sprang hun overraskende ud som sangerinde med nummeret ’Wash Me Away’ - og på samme måde som med maleriet mødte det både opbakning og modstand.

I TV 2-programmet slog grevinde Alexandra fast, at der ikke er en grænse for, hvad hun kan finde på - men hun gør kun noget, når hun føler, det er det rigtige for hende.

Hun forklarer, at hun ikke synes, man skal sætte begrænsninger for sig selv, da livet i forvejen er fyldt med begrænsninger.

Derfor synes hun, man skal gribe de chancer, der er.