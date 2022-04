En kongelig skilsmisse. En borgerlig. En foredragsturné, en bog, et dristigt maleri og en popsang. Og forleden gik hun på scenen i Bremen Teater for at være gæstestjerne i liveudgaven af B.T.s populære sladdermagasin, ‘Det, vi taler om.’

Der er mange, der vil mene, at grevinde Alexandra har truffet kontroversielle beslutninger. Men selv ser hun helt overrasket ud, når man bruger det ord.

»Kontroversielle beslutninger? Det forstår jeg ikke,« siger grevinde Alexandra.

Hun vil ud af sin komfortzone. Hun vil skubbe til sine grænser. Det gjorde hun, da hun indspillede popsangen ‘Wash me away’ for velgørenhed, da hun lod sig male af kunstneren Lill-Marlen Elnegaard, og da hun medvirkede i ‘Det, vi taler om’.

Grevinden er flyttet tilbage til København efter mange år som forstadsfrue. Foto: Bax Lindhardt

»Man skal ikke altid være så bange og sige uha, det er nemmere at sige nej. For mig ville det være kedeligt ikke at lære mere,« siger hun og understreger, at hun ikke er bange for at fejle.

»Jeg lærer ikke noget ved at sige nej. Så finder jeg ikke ud af, hvad jeg er gået glip af. Men når jeg siger ja til noget, så vil jeg gerne lære noget. Det er en del af rejsen i livet,« siger hun.

B.T. har mødt den 57-årige grevinde til et stort interview om kærligheden, rollen som mor til to prinser, fremtiden og karrieren. Grevinde Alexandra står over for en stor skillevej i livet, efter hun har forladt forstadslivet i Charlottenlund for at flytte helt ind til midten af København.

Her lever hun nu en tilværelse, der måske minder lidt om den, hun forlod i Hong Kong, da hun i 1995 blev gift med prins Joachim og blev prinsesse af Danmark. Men den store forskel er, at hun i dag har en livserfaring med sig, hun aldrig kunne drømme om.

Grevinde Alexandra bor tæt på Kongens Nytorv i det indre København. Foto: Bax Lindhardt

»Alle de gode ting, jeg har været igennem, har været fantastiske. Men jeg har lært mere af alle de dårlige ting. Og de er en del af mig. Vi har fysiske og psykiske og mentale ar – nogle mere end andre – det er ikke, fordi vi vælger dem selv. Men de ar bliver en del af en. Man tager dem videre med i livet. De har formet mig og givet mig en god ballast til at blive klogere,« siger hun.

Hun nævner ikke selv sine fejl. Men det står klart, at hun ikke betragter sit ægteskab med prins Joachim som en fejltagelse. Tværtimod. Hun har et glimrende forhold til prinsen, som er far til hendes to børn, prins Nikolai og prins Felix.

Historien om ægteskabet med lydmanden Martin Jørgensen er en ganske anden. Grevindens ægteskab endte voldsomt i 2015, da det gik op for hende, at han havde fuppet hende for millioner. I forbindelse med skilsmissen sagde grevinden, at de ‘ikke længere delte samme værdier’. Hverken prins Nikolai eller prins Felix har et forhold til Martin Jørgensen i dag.

Det forliste forhold er nu en del af grevindens historie.

Man kan sagtens møde grevinden i byens parker - og endda i metroen, hvis man tager den. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg tror, jeg er blevet bedre til at have radar for, hvad der er ægte, og hvad der ikke er ægte. Man kan aldrig helgardere sig selv. Men de knubs, livet giver, gør en bedre rustet til at finde det, som man søger, eller som man tror, er det rigtige,« siger grevinde Alexandra.

I 2020 bankede kærligheden atter på døren. Grevinden mødte entreprenøren Nikolai Peitersen, som lever en tilværelse mellem Danmark, Spanien og Kina. Parret bekræftede forholdet i B.T. i maj, men ellers er de gået stille med dørene.

»Jeg synes, det er svært at lære hinanden at kende, når alle andre også gerne vil lære dem at kende. Man skal have lov til at mødes i tosomhed og lære hinanden at kende, før man overhovedet er klar til at dele det med alle dem, der gerne vil vide mere,« siger hun.

Grevinden forklarer, at hun forsøger at beskytte sin kæreste fra den medieopmærksomhed, hun selv er så vant til.

Grevinde Alexandra mener ikke, man skal være så bange for at sige ja. Derfor kaster hun sig gerne ud i nye projekter. Foto: Bax Lindhardt

Hvordan går det med dig og Nikolai Peitersen?

»Det er kompliceret. Han har hovedkontor i Madrid, han har sine børn i Kina. Og det er meget nyt. Vi nyder hinandens selskab,« siger hun.

Leder man efter noget andet, når man har fået børn og har ægteskaber på bagen?

»Der er ikke så meget, der haster. Man kan tage alt i sit eget tempo. Man er mere herre over sit eget liv. Det er beslutninger, man tager mod den næste fase i sit liv. Man håber, det bliver resten af ens liv, men det kan man aldrig vide. Jeg søger en at blive gammel sammen med,« siger hun.

Nicolai Peitersen danner nu par med grevinde Alexandra. Foto: Mathias Svold

Der er to mænd, der altid vil spille en stor rolle i grevinde Alexandras liv. Hendes elskede børn, prinserne Nikolai og Felix, der nu begge er voksne.

»Vi mødes mere på lige fod nu, fordi de er voksne mennesker, der træffer deres egne beslutninger. Men de kommer stadigvæk til mig med spørgsmål og råd og vejledning. Vi ses ret tit, hvor vi bare hygger sammen. Eller spiller padel sammen,« siger hun.

Hun forklarer nærmere, at hun dyrker den populære sport padel med sønnen, prins Nikolai. Grevinden ser faktisk sine børn lige så meget nu, hvor de ikke bor sammen.

»Jeg synes personligt, at det er en meget spændende tid at være sammen med mine børn på, for nu kan jeg også spørge dem til råds. Det går begge veje nu. Så kan jeg fokusere mere på mig selv og finde mere tid til de ting, jeg har lyst til at opleve. Samtidig med, at jeg har deres støtte,« siger hun.

Grevinden står et nyt sted i sit liv. Hun er i et parforhold med entreprenøren Nicolai Peitersen, men hun indrømmer, at det er 'kompliceret', fordi parret bor langt fra hinanden. Foto: Bax Lindhardt

Børnenes boliger tæt på grevinden gør også, at hun sætter mere pris på at være flyttet ind til midten af København. Faktisk er grevinde Alexandra et bymenneske af natur. Det siger måske sig selv: Hun er født og opvokset i Hong Kong, hvor der bor knap otte millioner sjæle.

»Jeg tror egentlig, at det er det, der er liv. At være sammen med andre mennesker. Man er tættere på mennesker. Det er skønt at have naboer så tæt på, som er så søde og rare, og man ved, at man er der for hinanden, hvis man skulle få brug for det,« siger grevinde Alexandra.

Grevinden har en fortid, hvor hun blev kørt til alt i en kronebil – men i dag er transportformen en del mere jordbunden. Som mange andre københavnere holder grevinde Alexandra nemlig af at bruge metroen.

»Ja, selvfølgelig. Man skal ikke stå og vente på noget. Det er ikke koldt, den kører til tiden, og den fungerer super. Især til lufthavnen! Det er 200 meter fra min lejlighed. Al den der nemme form for at komme rundt er fantastisk,« siger hun.

Prins Felix' studenterkørsel, Gammel Hellerup Gymnasium. Foto: Nils Meilvang

Naturligvis kommer hun til at savne sin have i Charlottenlund, når hun mindes dengang, prinserne løb og spillede fodbold i haven.

»Det var den tid, og nu er børnene flyttet. Det er nye tider,« siger hun.

Grevinden har også genoptaget sin karriere, efter hun forlod Kongehuset. Hun har flere bestyrelsesposter – blandt andet i Ferring Pharmaceuticals – og så arbejder hun for den danske elektronikgigant B&O.

»Jeg vil meget gerne til udlandet med B&O. Alle kender det i Danmark, så for mig ville det være spændende at komme til Østen. Jeg vil gerne kombinere min kærlighed til Danmark med mit kendskab til B&O,« siger hun.

Og selvom der ikke er mange ligheder mellem sundhed og elektronik, så er grevinden glad for at spille på flere heste.

»Jeg kan godt lide at nå ud til flere. Jeg synes, jeg bruger min tid bedre, når jeg fokuserer på forskellige ting,« siger grevinde Alexandra til B.T.