Der er ingen bitterhed at spore, når grevinde Alexandra bliver bedt om at udpege sit livs største øjeblik.

Uden at tøve kan hun nemlig afsløre, at det er eksmanden prins Joachim, der har givet hende tre af de ultimativt lykkeligste oplevelser.

De to største er - naturligvis, hvis man ellers har fulgt med i grevindens forhold til sine sønner - fødslen af 20-årige prins Nikolaj samt den snart 18-årige prins Felix.

Det tredje vil måske komme bag på dem, der selv har oplevet at blive skilt fra dem, de troede, de elskede.

Prins Joachim og daværende prinsesse Alexandra danser brudevals på Fredensborg Slot i 1995. Foto: KELD NAVNTOFT Vis mere Prins Joachim og daværende prinsesse Alexandra danser brudevals på Fredensborg Slot i 1995. Foto: KELD NAVNTOFT

»Ud over at blive mor var det ubetinget mit bryllup med prins Joachim,« svarer grevinde Alexandra, da Se & Hør spørger til hendes største øjeblik i de 25 år, hun har levet et ekstraordinært liv i Danmark.

55-årige grevinde Alexandra er født i Hong Kong, men blev prinsesse af Danmark, da hun giftede sig med prins Joachim i 1995. Men blot ni år senere kunne parret annoncere, at de havde ladet sig separere med henblik på skilsmisse.

'Efter mange og svære overvejelser har vi i gensidig forståelse besluttet at lade os separere med henblik på at søge skilsmisse. Der er enighed mellem os om vilkårene for separationen, og vi vil i fællesskab varetage forældremyndigheden over vore børn,' lød det i 2004 i en pressemeddelelse.

Ingen af parterne har nogensinde fortalt, hvorfor matchet viste sig at være dårligt, mens der i sladderspalterne er blevet spekuleret i alt fra 'intellektuelle forskelligheder', til at prins Joachim forelskede sig i sin nuværende hustru, prinsesse Marie, da han mødte hende til en fest, og ikke at de venskabelige følelser først blev til kærlighed efter skilsmissen, som han selv har forklaret.

Alexandra, prins Nikolai og prins Felix til Ecco Walkathon i 2015. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Alexandra, prins Nikolai og prins Felix til Ecco Walkathon i 2015. Foto: Bax Lindhardt

Uanset har grevinde Alexandra aldrig haft behov for at sværte sin eksmand til.

»En lykkelig skilsmisse er meget bedre end et dårligt ægteskab. Når nu jeg ikke kunne have et lykkeligt ægteskab, har jeg det næstbedste, og det er en lykkelig skilsmisse,« udtalte hun i 2018 til Alt for Damerne og fortsatte:

»Jeg er ikke i tvivl om, at det har givet Nikolai og Felix et fantastisk fundament, at vi er gode venner. Men vi er ikke gode venner, fordi vi skal være det for vores børns skyld. Det er bare blevet sådan. Jeg tror ikke, at man kan sige til hinanden, vi skal være gode venner, fordi vi har to børn sammen. Så enkelt er det ikke.«

Så varme var ordene ikke, da grevinde Alexandra blev skilt for anden gang. Tværtimod.

Grevinde Alexandra, prinserne og Martin Jørgensen i 2012. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Grevinde Alexandra, prinserne og Martin Jørgensen i 2012. Foto: Asger Ladefoged

I 2007 blev grevinden gift med lydmanden Martin Jørgensen, hvis fars produktionsfirma havde produceret flere programmer om kongehuset. Men i 2015 var det slut.

»Vi har ikke de samme værdier længere, og jeg kunne ikke se os have en fremtid sammen,« fortalte grevinden dengang til Ritzau.

I et stort interview med B.T. understregede hendes ord, at det nok ikke ville blive til et varmt venskab denne gang.

»Jeg var hurtig og sikker i min beslutning. Jeg har ikke vaklet. Da den var truffet, var jeg klar til at komme videre,« fortalte hun.

Hvor skilsmissen fra prins Joachim startede med en separation, så gik grevinde Alexandra og Martin Jørgensen direkte på nettet for at bryde ægteskabet.

»Ja. Og hvis der er en særlig grund til det, så går det hurtigt,« sagde grevinde Alexandra om den manøvre.

Siden forholdet til prinsen har grevinde Alexandra da heller ikke været heldig med kærligheden. I 2019 kunne kun fortælle, at hun havde brudt med kæresten, den tidligere PET-mand Tony Lindkold, efter det var blevet kendt, at han havde været idømt en dom på et års betinget fængsel for at have solgt kopier af dyre designermøbler i hundredvis.

Siden har grevinde Alexandra ikke offentligt vist sig med en ny partner.

»Nu skal jeg nyde livet, og det er fyldt med familie, venner og masser af humor,« fortalte hun Se & Hør efter bruddet.