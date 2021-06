Grevinde Alexandra bryder nu et tabu af rang. Nu bekræfter hun, at hun har fået en ansigtsløftning.

»Grevinden føler, at det ydre skal matche det indre. Der er mange moderne kvinder, der får ansigtsløfninger og for nylig fik grevinden det, man kalder en miniansigtsløfning,« siger hendes presserådgiver Helle von Wildenrath Løvgreen til B.T.

Det var Billed-Bladet, der først kunne fortælle om grevindens ansigtsløftning.

Til prins Felix' studentereksamen onsdag var det nemlig tydeligt for enhver, at grevindens havde et lille ar ved øret.

Derfor har grevinden nu selv besluttet at bekræfte oplysningerne.

Grevinde Alexandra har ligeledes fået en øjenoperation, oplyser hendes presserådgiver.

Netop øjenoperationer er blandt de mest populære plastikoperationer i Danmark, kun overgået af brystoperationer. Nummer tre på listen er fedtsugninger, mens reelle ansigtsløftninger ligger på en 6. plads, ifølge TV2.

Der findes dog ikke præcise tal for operationer i Danmark, fordi de fleste opereres på private klinikker, der ikke har pligt til at indrapportere til det offentlige.

Men der er stor interessere for plastikoperationer. En Voxmeter undersøgelse fra 2019 viste, at hele 220.000 danske kvinder i alderen 18-69 år overvejer at få en brystforstørrende operation.