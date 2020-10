Grevinde Alexandras 87-årige mor kommer til Danmark og bor i en periode, da datteren ikke mener, hun skal være isoleret i Wien, hvor hun bor.

Det skriver Her og Nu, som har talt med den 56-årige grevinde.

»Hun bliver i en måned. Det er dejligt,« lyder det fra hende.

Moderen, Christa Manley, er glad for at være i landet, lyder det videre i en kommentar til bladet.

Arkivfoto af grevinde Alexandra fra 2007. Foto: Jeppe Michael Jensen Vis mere Arkivfoto af grevinde Alexandra fra 2007. Foto: Jeppe Michael Jensen

Tidligere har grevinde Alexandra været ude og opfordre til, at man følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger, mens verden kæmper med corona-pandemien.

»Vi skal stå sammen nu, hvor det virkelig gælder. Vi har mange ældre og syge, som er afhængige af, at vi alle efterlever myndighedernes anbefalinger. Det er vores pligt at passe godt på dem og minimere risikoen for smitte,« lød det 16. marts, efter nedlukningen af Danmark var sat i gang.

Danmark var også en årrække grevindens forældres hjem, men de flyttede tilbage efter Alexandra blev skilt fra prins Joachim.

87-årige Christa Manley er født i byen Wien, hvor hun nu bor, og grevinde Alexandra har tidligere fortalt, hvordan moren sørgede for, at hun og hendes to søstre lærte at tale tysk, som var moderens modersmål.

Grevinde Alexandras far, Richard Nigel Manley, er født i Shanghai, og selv er grevinden vokset op i Hong Kong, hvor en af hendes to søstre stadig bor.

I 2010 gik grevindens far bort. Han blev 85 år gammel.