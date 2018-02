Ovenfor kan du se, da grevinde Alexandra kom på hårdt arbejde for at samle penge ind. Herlufsholm Kostskole, hvor Alexandras søn, prins Nikolai, gik, havde fået prinsens mor til at træde i pedalerne. Helt præcist skulle grevinde Alexandra køre 30 kilometer på en spinningscykel.

I oktober offentliggjorde grevinde Alexandra, at hun havde fået nyt job på et amerikansk universitet. Nu springer hun igen ud i en helt ny rolle. I slutningen af september, skal hun tale til et højprofileret arrangement.

Det skriver Fyens.dk.

I september mødes nogle af verdens mest anerkendte businesstænkere og lederne fra nogle af de mest fremadstormende virksomheder i Danmark og resten af Europa på topmødet Thinkers50 Europa, der bliver afholdt i Odense.

Onsdag aften blev det offentliggjort, at grevinde Alexandra er blandt talerne ved det års arrangement.

Den tidligere prinsesse skal tale om etisk lederskab med udgangspunkt i bogen 'The Sincerity Edge: How Ethical Leaders Build Dynamic Businesses', som hun selv har været med til at skrive.

»Vi sætter stor pris på, at Grevinde Alexandra har valgt at være en del af European Business Forum. Hendes perspektiv omkring etisk lederskab, og om hvordan virksomheder bærer et socialt medansvar i forhold til at løse verdens problemer, passer godt til forummets tema i år om social innovation og det at træffe bedre valg,« siger Bjarke Wolmar, der er vækstchef i Odense Kommune, til mediet.

Han mener desuden, at grevinde Alexandra besidder et stort talent i forhold til at iagttage og italesætte trends og strømninger.

Nyt kapitel

Siden Alexandra blev skilt fra Prins Joachim tilbage i 2005 efter næsten 10 års ægteskab, er der blevet spekuleret meget i, hvorvidt hun for alvor ville vende tilbage til arbejdsmarkedet.

De spekulationer blev kun yderligere forstærket i juni 2017, hvor grevinden offentliggjorde, at hun fra 2020 frasiger sig sine årpenge på 2,4 millioner kroner.

Tilbage i oktober fik offentligheden svar på deres spekulationer, da hun annoncerede, at hun var blevet ansat som 'leader-inresidence' på det amerikanske universitet, Indiana University Kelley School, hvor hun blandt andet holder forelæsninger, foredrag og paneldebatter.

Grevinde Alexandra er desuden gået i gang med at skabe sig et navn i business-verdenen. Hun er stærkt optaget af etisk lederskab, hvilket formentligt også er grunden til, at hun har takket jo til at deltage i Thinkers50.