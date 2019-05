Afsløringer af en kriminel fortid har fået en rystet grevinde Alexandra til at gå fra sin kæreste, den tidligere PET-agent og politimand Tony Lindkold.

Det skriver SE og HØR, som har fået bekræftet bruddet af grevindens privatsekretær Helle von Wildenrath Løvgreen.

»Alexandra er ikke i et forhold,« lyder det korte svar fra privatsekretæren.

Ifølge ugebladet har Alexandra sagt farvel og tak til Tony Lindkold, fordi hun er blevet gjort opmærksom på hans blakkede og kriminelle fortid gennem en artikel i Her & Nu i sidste uge.

Retsdokumenter viser nemlig, at den tidligere PET-agent blandt andet er blevet dømt for at have solgt kopier af dyre designermøbler. En ulovlighed han i 2014 blev anholdt og sad fængslet for i en uge.

Alexandras (eks)kæreste nåede ifølge Her & Nu at sælge hele 47 kopier af Arne Jacobsen-klassikeren 'Svanen' og 56 eksemplarer af 'Ægget', inden Bagmandspolitiet fik stoppet ham.

Udover ovenstående vækker det også opsigt, at Tony Lindkolds forretningspartner, der også blev dømt i sagen, angiveligt er et tidligere medlem af både Hells Angels og Bandidos.

Begge mænd erklærede sig skyldig i sagen og fik et års betinget fængsel, mens de resterende kopivarer, som Tony Lindkold og rockeren var i besiddelse af, blev destrueret af myndighederne. Derudover fik Tony Lindkold en bødestraf på 55.680 kroner,

Grevinde Alexandra nåede at introducere sine sønner, prins Nikolai og prins Felix, for Tony Lindkold. Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere Grevinde Alexandra nåede at introducere sine sønner, prins Nikolai og prins Felix, for Tony Lindkold. Foto: Sarah Christine Nørgaard

Og det er altså denne voldsomme fortid, som - ifølge SE og HØR - har fået prins Joachims 54-årige ekskone til at bryde med Tony Lindkold.

Ugebladet kunne tilbage i februar afsløre, at både 19-årige prins Nikolai og 16-årige prins Felix havde stiftet bekendtskab med deres mors nye kæreste.

Parret mødtes efter sigende i 2018, da Tony Lindkold hjalp grevinde Alexandra med at flytte til sin nuværende bolig, en villa til over ni millioner kroner i Charlottenlund.

På daværende tidspunkt var Alexandra dog altså ganske uvidende om, at Tony Lindkold blot fire år forinden sad bag tremmer.