Lige siden hun trådte ind på scenen som prins Joachims forlovede, har grevinde Alexandra været temmelig populær hos danskerne.

Og det vil sandsynligvis fortsætte. For grevinden er lige nu i gang med at foretage nogle kloge valg, mener kongehuseksperter.

Den 51-årig grevinde har for længst meddelt, at hun ville frasige sig sine årpenge (2,6 millioner kroner i 2020, red.), når hendes yngste søn, prins Felix, fylder 18 år. Det sker i 2020.

Men de seneste to måneder har grevinden taget et yderligere skridt væk fra kongehuset.

Hun er meget rationel. Hun er ikke nogen taburetklæber. Hun vil ikke blive hængende et øjeblik mere end folk finder det naturligt, Historiker Sebastian Olden-Jørgensen om grevinde Alexandra

I begyndelsen af september meddelte hun, at hun efter 20 år ikke længere ville være frontfigur for Ecco Walkaton.

Og torsdag oplyste grevinde Alexandra, at hun stopper som protektor for Landsforeningen Spædbarnsdød efter 15 år.

Det er to meget kloge beslutninger, mener historiker og kongehusekspert, Sebastian Olden-Jørgensen.

»Jeg synes, at hun på det her punkt ligesom på andre punkter har vist god dømmekraft og sund fornuft. Hun er meget rationel. Hun er ikke nogen taburetklæber. Hun vil ikke blive hængende et øjeblik mere, end folk finder det naturligt,« siger han.

Grevinde Alexandra har taget nogle kloge valg, mener kongehuseksperter. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Grevinde Alexandra har taget nogle kloge valg, mener kongehuseksperter. Foto: Thomas Lekfeldt

Ifølge Sebastian Olden-Jørgensen er der ikke nogen hindring for, at grevinden kunne have fortsat protektoraterne.

»Hun kunne sagtens fortsætte. Hendes årpenge var jo ikke knyttet til, at hun gjorde et eller andet bestemt,« siger han og tilføjer, at det dog er meget naturligt, at grevinden drosler ned.

»Først med skilsmissen fra prins Joachim, og nu hvor børnene er blevet store, så er hun på vej længere og længere ud i periferien af kongehuset,« siger han.

Der har været mange spekulationer om, hvorvidt grevinde Alexandra får et almindeligt job, når hendes årpenge stopper til næste år.

Det har Sebastian Olden-Jørgensen svært ved at tro på:

»Helt ærligt, nej,« svarer han til spørgsmålet og tilføjer, at grevinden så formenlig allerede var blevet erhvervskvinde, hvis det var den vej, hun ville gå.

Han er dog imponeret over hendes evne til rettidig omhu.

»Hun har spillet sine kort så klogt. Hun har aldrig talt om Joachim. Hun har aldrig talt om deres forliste ægteskab. Hun har groft sagt opført sig ordentlig,« siger han og tilføjer:

Grevinde Alexandra har frasagt sig sine årpenge fra når hendes yngste søn bliver 18 år. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Grevinde Alexandra har frasagt sig sine årpenge fra når hendes yngste søn bliver 18 år. Foto: Bax Lindhardt

»Hun ved præcis, hvad hun kan tillade sig og ikke kan tillade sig. Og så kan hun tilfredsstille os alle sammen ved at fortælle lidt om skilsmissen fra Martin Jørgensen og respektere vores allesammens royalisme ved ikke at fortælle noget om Joachim.«

Forfatter og kongehusekspert Søren Jakobsen er enig i, at grevinde Alexandra gør det klogt ved at afvikle nogle protektorater.

»Det er en klog beslutning, hun skal selvfølgelig afvikle det hele, fordi hun selv har besluttet, at hun skal have et andet liv. Det hænger sammen med det at sige farvel til apanagen, og så har hun ikke noget at gøre i royal sammenhæng mere,« siger han.

Det er ikke første gang, at grevinden har stoppet et protektorat.

I 2014 sagde hun farvel som protektor for Danmarks Radios pigekor efter 19 års samarbejde.

Dengang vurderede kongehusekspert, Lars Hovbakke Sørensen, at det var dronningen, der stod bag beslutningen.

Søren Jakobsen mener ikke, at det har været tilfældet med de seneste to protektorater:

»Jeg tror, det er hendes egen beslutning, fordi hun vil et andet liv. Og det er en klog erkendelse,« siger han.