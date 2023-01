Lyt til artiklen

Grevinde Alexandra giver ikke op i retssagen mod Martin Jørgensen.

»Grevinden har ikke mere at sige for nærværende. Men hun giver ikke op,« siger hendes presserådgiver, Helle von Wildenrath Løvgreen til B.T.

Dermed står det klart, at grevinden kommer til at ånde Martin Jørgensen i nakken resten af livet, hvis han ikke betaler.

I dag mødte Jørgensen op i Fogedretten på Frederiksberg, fordi han skylder grevinde Alexandra 5.453.137,50 kroner.

Men hans økonomi tillader ikke, at han afdrager på gælden, sagde han.

Ifølge Se og Hør var dommeren forundret over den udmelding, da Martin Jørgensen angivelig tjener 600.000 kroner om året.

Han blev spurgt til, om han havde et arbejde, hvilket Martin Jørgensen bekræftede.

Han arbejder for tiden hos Rekom, hvilket også er firmaet, som Martin Jørgensen lejer en lejlighed af.

Her skulle han ifølge eget udsagn betale 14.000 kroner i husleje, derudover lød forklaringen, at han betaler internet, leasing af en bil og andre udgifter.

Han blev i retten erklæret insolvent og kan derfor ikke trækkes i retten de næste seks måneder.

Der bliver derfor endnu en gang ikke betalt af på gælden til ekskonen.

Ifølge mediet kan Martin Jørgensen dog godt få besøg af fogeden, der kan tjekke, om der alligevel skulle være nogen midler at komme efter hos Martin Jørgensen.

Tilbage i 2019 skrev Se og Hør, at milliongælden var kommet undervejs, fordi den 13 år yngre Martin Jørgensen havde overført penge fra grevinde Alexandras konto til sig selv.

Hans forklaring skulle have været, at pengene – der altså ikke mindst talte grevindens apanage fra den danske stat – skulle gå til investeringer.

Og ifølge Se og Hør var det altså den økonomiske svindel, grevinde Alexandra hentydede til, da hun offentliggjorde lynskilsmissen i 2015 med følgende ord:

»Når man kan se, at der ikke er en fælles fremtid, og at der er nogle grundværdier, vi allesammen har i et ægteskab, der bliver for forskellige, så er man nødt til at tage det op til revision.«

Ikke mindst fandt grevinde Alexandra også ud af, at hun var blevet bedraget på flere måder gennem deres otte år lange ægteskab.

Kun få dage efter udmeldingen om skilsmissen stod Martin Jørgensen frem som par med den tidligere 'X Factor'-værtinde Eva Harlou.