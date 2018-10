Det vakte opsigt, da grevinde Alexandra sidste år meddelte, at hun fra og med juli 2020 frasiger sig sin apanage. Men det var det helt rigtige at gøre, fortæller hun nu.

»Jeg har gjort mig mange overvejelser. Jeg har nogle venner, der spurgte, om jeg var fuldstændig vanvittig, når jeg på den måde rev tæppet væk under mig selv,« siger grevinde Alexandra i et interview på weekendens Bogforum i Bella Center i København.

Siden 2004 har grevinde Alexandra modtaget 2,4 millioner kroner årligt fra staten i livsvarig ydelse, og ifølge den lov, Folketinget vedtog, er ydelsen livsvarig

Med mindre altså hovedpersonen selv frasiger sig den - som hun gjorde i juni sidste år gennem sin advokat, Bjarke Vejby. En beslutning, der ifølge Kongehuset var helt og holdent hendes egen.

Jeg vil gerne have mere kontrol over mit liv og have mere frihed til at gøre nogle af de ting, jeg har i tankerne Grevinde Alexandra

Frasigelsen træder i kraft, når hendes yngste søn, prins Felix, fylder 18 år den 22. juli 2020.

»Jeg føler, det er det rigtige for mig, og jeg føler, at jeg vil gerne vil bryde ud af den skabelon, der måtte være omkring mig. Jeg vil gerne have mere kontrol over mit liv og have mere frihed til at gøre nogle af de ting, jeg har i tankerne - også nogle ting, jeg måske ikke ved noget om nu. Jeg er meget overbevist om, at man i livet åbner nye døre,« fortæller grevinde Alexandra, der i øvrigt var ledsaget af prins Felx til bogmessen.

Her løftede grevinden også en del af sløret for, hvad der for hende personligt gør hende lykkelig.

»Jeg synes, det er meget vigtigt at elske sig selv uanset, hvor man er i livet. Det synes jeg, jeg er blevet rigtig god til, nu hvor jeg ikke har en fast kæreste. Jeg husker at nyde det og elske mig selv,« siger grevinde Alexandra.

Grevinde Alexandra udgiver bog om lykke. Grevinde Alexandra gæster Bogforum for at fortælle om sin bog "Mit lykkelige land". Bella Center søndag den 28. oktober 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Grevinde Alexandra udgiver bog om lykke. Grevinde Alexandra gæster Bogforum for at fortælle om sin bog "Mit lykkelige land". Bella Center søndag den 28. oktober 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Ægteskabet med prins Joachim endte som bekendt ikke lykkeligt - men i dag er alt godt mellem hende og eksmanden, fortæller hun.

»Det har været en lykkelig skilsmisse. Vi er rigtig gode venner. Det er kommet helt naturligt, og det er et kæmpe plus, at vi har det så godt med hinanden;« siger grevinden, der efterfølgende blev gift med filmfotografen Martin Jørgensen.

Parret blev skilt i 2015.

Men selv om grevinden i dag bor alene i Charlottenlund nord for København, føler hun sig ikke ensom.

Grevinde Alexandra udgiver bog om lykke. Grevinde Alexandra gæster Bogforum for at fortælle om sin bog "Mit lykkelige land". Bella Center søndag den 28. oktober 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix Vis mere Grevinde Alexandra udgiver bog om lykke. Grevinde Alexandra gæster Bogforum for at fortælle om sin bog "Mit lykkelige land". Bella Center søndag den 28. oktober 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

»Jeg er ikke rigtig alene. Jeg har mine to børn. Når Felix flytter hjemmefra er spørgsmålet måske mere relevant,« siger hun, der glæder sig over, at hun har en vennekreds, der bakker hende godt op.

Arbejdet med bogen har fået grevinde Alexandra til at tænke over livets store spørgsmål.

Det hele kunne have set anderledes ud, antyder hun - uden dog at sige, at hun fortryder noget og i givet fald hvad.

»Med alderen kommer en visdom, som den yngre jeg havde haft godt af at have,« siger hun.