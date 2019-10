Efter knap 25 år i Danmark er grevinde Alexandra virkelig blevet dus med danskerne, Danmark og ikke mindst det danske vejr.

Men sådan har det ikke altid været. Lige da hun var ankommet til Danmark, blev hun skræmt af det danske vejr.

Det fortalte hun onsdag under sit foreløbigt sidste foredrag om sin bog 'Mit lykkelige land'.

Den vinter i 1995, lige efter hun blev gift med prins Joachim, var det nemlig isvinter.

Og for grevinden, der indtil da havde boet det meste af sit liv i Hongkong, hvor havet aldrig fryser til is, var mødet med den danske vejrmæssige kummefryser ret intimiderende.

Det kunne hendes svigermor tilsyneladende mærke.

Under en køretur i Sønderjylland forsøgte Majestæten at berolige sin nye svigerdatter.

»Dronningen sagde meget sødt til mig: 'Bare rolig, det er sjældent, at vi får sådan nogle isvintre i Danmark'.«

Prins Felix var onsdag med på Bremen Teater i København for at høre sin mors foredrag.

Og således opmuntret fortsatte Alexandre sit danske liv i Sønderjylland i god tro. Lige indtil det atter blev isvinter i 1996.

»Så jeg tror bare, det var noget, hun sagde, så jeg ikke løb skrigende væk,« lød det fra grevinden, der fik hele salen i Bremen Teater i København til at le.

Det danske vejr – især den mørke og kolde vinter – var dog ikke det eneste, som den dengang nye prinsesse skulle vænne sig til.

Også det danske sprog blev Alexandra kastet ud i. Selv om hun hurtigt blev rost for sin gode udtale, var begyndelsen ikke nem.

Grevinde Alexandra blev beroliget af dronning Margrethe, da hun lige var kommet til Danmark og oplevede sin første isvinter.

Kun seks ugers danskkursus blev det til, før hun af tidsmæssige årsager selv måtte lære resten.

Og selv om prins Joachim hjalp godt til, så var hun ikke ovenud begejstret for sin offentlige debut på dansk.

»Jeg krummer tæer, når jeg hører min første tale (på dansk, red.),« fortalte Alexandra under foredraget.

En stor del af foredraget handlede om grevindens vanskeligheder med det danske sprog.

Efter foredraget fik Alexandra taget en selfie med publikum.

»Mit yndlingskapital er sproget, og jeg har mange flere bommerter og mange flere sjove oplevelser, i al den tid, jeg har været her, så mon ikke, der er mere stof til et nyt foredrag,« fortalte hun grinende til B.T. efter foredraget.

Grevinden fortalte, at både bløde og hårde 'd'er' kan volde problemer for udlændinge, om hvordan det er forvirrende, at 'ø' både kan være et bogstav og et ord, og om en undren over, hvorfor det hedder 'for 117. gang'.

Sidstnævnte har grevinden endda researchet meget for at finde ud af:

»Jeg har spurgt Dronningen, jeg har googlet, og jeg har slået det op. Men jeg har ikke kunnet finde svaret nogen steder,« lød det fra Alexandra under foredraget.

Grevinde Alexandra talte meget med prins Henrik om vanskelighederne ved det danske sprog. Her ses kun med den kongelige familie ved prinsgemalens 70-års fødselsdag.

Hun fortalte også, at hun havde en god støtte i prins Henrik i forbindelse med problemerne med det danske sprog.

Den 55-årige grevinde så generelt ud til at befinde sig vældig godt i rampelyset på scenen, hvor hun skiftevis sad i en sofa og viste et slideshow.

Og hun er da bestemt også åben for flere foredrag i fremtiden:

»Jeg tror ikke, jeg er færdig med at holde foredrag. Jeg synes, det er en helt unik måde at være interaktiv med mennesker – at man har en forbindelse – et bånd til hinanden,« fortalte hun efter foredraget.