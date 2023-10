Grev Nikolai har fra Sydney sendt en særlig hilsen til sin fætter, prins Christian.

Det gør han i en story på Instagram.

Her kan man se et billede fra 2010, hvor prins Christian og grev Nikolai lægger arm. Derudover har grev Nikolai sendt en personlig lykønskning.

Du kan se billedet herunder:

Grev Nikolai og prins Christian i 2010 på Eremitageslottets balkon. Foto: Marie Hald/Ritzau Scanpix Vis mere Grev Nikolai og prins Christian i 2010 på Eremitageslottets balkon. Foto: Marie Hald/Ritzau Scanpix

»Sjovt som tiden flyver. 13 år siden.«

»Tillykke med 18 års fødselsdagen, Christian! Jeg håber, alle fejrer dig, som du fortjener,« skriver grev Nikolai, som i øjeblikket bor i Sydney i Australien.

Han studerer et semester i den australske storby – og netop afstanden mellem Danmark og Australien gør, at grev Nikolai ikke er til stede ved sin fætters fødselsdag.

Det fortalte han i et interview med 9Honey for en måned siden.

»Jeg har ikke besluttet mig endnu, men jeg tror nu, det er mere eller mindre umuligt. Jeg skal også følge med i skolen, jeg har arbejde her. Mit liv er her for øjeblikket,« forklarede han dengang.

Prins Christian har netop vinket til tusindvis ved Amalienborg.

Og senere venter en stor gallafest, hvor 200 unge fra samtlige kommuner i Danmark, Grønland og Færøerne er inviteret.

Følg dagen i B.T.s liveblog her.