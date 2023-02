Lyt til artiklen

Grev Nikolai kan i næste måned ses pryde modemagasinet Vogue.

Det afslører den 23-årige tidligere prins selv på sin nye Instagram-profil.

»I den kommende måneds Vogue Tjekkoslovakiet,« skriver grev Nikolai til opslaget, hvor han deler flere billeder fra det kommende nummer.

»Tak til Eva Wang (fotograf, red.) og hele holdet.«

Det er dermed hans første store offentliggjorte tjans som model, siden han ved årsskiftet mistede sin titel som prins til Danmark og i stedet blev greve af Montepezat.

Det er dog fem år siden, at grev Nikolai sprang ud som professionel model med en catwalk for Burberry.

Det var ligeledes herfra, man fandt det første billede, der blev lagt ud på den tidligere prins nyoprettede Instagram-profil.

Prinsen var i samme ombæring blevet tilknyttet modelbureauet Scoop Models, som han fortsat er i fold hos.

Det var ikke mindst i første omgang direktøren for modelbureauet, Bente Lundquist, der spottede modelpotentialet i den unge prins.

Hun henvendte sig derefter til grevinde Alexandra, som lovede at give forespørgslen om et møde videre til sin søn.

Grev Nikolai fremviste Diors for-efterårskollektion for 2019 i Tokyo. Foto: FRANCK ROBICHON

Og i dag har den 23-årige greve godt vind i sejlene i sin modelkarriere, hvor han har repræsenteret mærker som Jack & Jones, Rains, Fila, Burberry og Dior, som han har gået for flere gange.

Ikke mindst har han også før været på forsiden af Vogue – i det tilfælde den skandinaviske udgave af det historiske modemagasin.

Derudover har han også hjulpet sin kæreste, Benedikte Thoustrup, med sine talenter som model.

Hun er nemlig – udover også selv at være model – selvstændig med en virksomhed, der sælger accesorieres til håret, eksempelvis kasketter, som dem grev Nikolai har fremvist ganske diskret flere gange på virksomhedens sociale medier.

Prins Nikolai sprang allerede ud som model i 2018, da han pludselig gik catwalk for både Burberry og Dior i London og Paris.

Efterfølgende tog hans karriere fart, og han blev en af Diors favoritmodeller.

I en kinesisk dokumentar fortalte den daværende prins Nikolai, at han var glad for at kunne skabe sig sine egne succeser også som model.

»Forskellen er, at det er meget rart at være kendt som 'modellen Nikolai' og ikke 'prins Nikolai', fordi det er noget, jeg selv har opnået. Ikke noget, jeg blev født til,« lød det fra den daværende prins.