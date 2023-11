Grev Nikolai er blevet så glad for livet 'down under,' at han har besluttet at blive der lidt endnu.

Greven har nemlig valgt at forlænge sit studieophold i Australien, skriver Billed-Bladet.

Oplysningerne bekræftes af grevinde Alexandras presserådgiver, Helle Von Wildenrath.

Nikolai har sammen med sin kæreste, Benedikte Thoustrup, været i Sydney siden august, hvor han studerer et semester på University of Technology.

Det var planlagt til at vare indtil 30. november.

Presserådgiverne oplyser, at greven har besluttet sig for at blive lidt længere, og han vil blandt andet holde jul i Australien.

Inden han tog afsted i sommer, fortalte grev Nikolai til det hollandske modemagasin Numéro, hvorfor han netop valgte Australien.

»Valget faldt på Australien, fordi det er meget fremmed og spændende for en dansker som mig. Jeg har aldrig været så langt væk hjemmefra, og jeg tror på, at det at se dette hjørne af verden skal man bruge mere end to ugers ferie på. Derfor ville jeg gerne flytte dertil.«

Både grev Nikolai og Benedikte Thoustrup læser på Copenhagen Business School.

De mødte hinanden på kostskolen Herlufsholm og har også begge været på udveksling i Paris i forbindelse med deres studier.