Grev Nikolai har onsdag delt en sød hilsen til sin lillesøster Athena, der i dag fylder 12 år.

Det gør han på sin Instagram-profil 'Nikolaitildanmark', der for nuværende har 103.000 følgere:

'Tillykke til min yndlings-lillesøster,' står der kortfattet foran tre helt private billeder.

Først et af ham selv, der har armen om sin lillesøster. Dernæst et af en storsmilende Athena, og til sidst et billede af grev Nikolais kæreste, Benedikte Thoustrup, og den unge komtesse.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af DET DANSKE KONGEHUS (@detdanskekongehus)

På Kongehusets officielle Instagram-side har man også delt dugfriske billeder af Athena, som er taget af hendes mor, prinsesse Marie, ved familiens hjem i Washington, D.C.

'Hendes Excellence Komtesse Athena har fødselsdag og fylder i dag 12 år,' skriver Kongehuset.

Det er bestemt ikke første gang, at grev Nikolai er gået til tasterne på de sociale medier og ikke mindst delt uofficielle minder med familien.

I forbindelse med tronskiftet delte han nemlig også billeder fra barndommen af ham og sin onkel, kong Frederik X.

Og tidligere har han også delt et opslag med minder med sin farmor – dronning Margrethe.

Du kan se grev Nikolais Instagram-story HER.