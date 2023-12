Australien er et stort land. Men alligevel er det typisk de samme steder, som de fleste turister besøger. Og det gælder tilsyneladende også de kongelige af slagsen.

Både kronprinsesse Mary og grev Nikolai har de seneste dage taget en klatretur på samme bro. Dog tilsyneladende uden at støde ind i hinanden.

Lørdag afslørede det australske firma BridgeClimb Sydney på Instagram og Twitter, at Kronprinsessen sammen med tvillingerne, prins Vincent og prinsesse Josephine, havde været højt til vejrs.

Mor og børn poserede på et billede iklædt specielle dragter og seler med det ikoniske operahus i baggrunden, mens de befandt sig på en brovandring på Sydney Harbour Bridge.

It was an honour to welcome Her Royal Highness The Crown Princess Mary of Denmark, Princess Josephine and Prince Vincent to the Sydney Harbour Bridge during their time in Australia last week. We hope you enjoyed your special family time on the iconic 'Coathanger'! ✨#bridgeclimb pic.twitter.com/2SNzZl4JiE — BridgeClimb Sydney (@bridgeclimb) December 16, 2023

‘Vi håber, I nød jeres specielle familietid på den ikoniske ‘Coathanger’ (Bøjle, red.)’, skrev firmaet på X (tidligere Twitter, red.) til billedet af familien.

Billedet, der angiveligt blev taget i sidste uge, er siden blevet fjernet fra Instagram, men findes stadig søndag på X.

Og Kronprinsessen og de to børn var tilsyneladende ikke de eneste fra den danske kongefamilie, der havde fået den idé.

Søndag delte grev Nikolai også et billede af sig selv i samme slags dragt på samme bro med teksten 'earlier this week' (tidligere på ugen, red.).

Grev Nikolai har været ude at klatre på samme bro som Kronprinsessen. Foto: Foto: Instagram / Privat Vis mere Grev Nikolai har været ude at klatre på samme bro som Kronprinsessen. Foto: Foto: Instagram / Privat

Dermed kunne man fristes til at tro, at der måske alligevel havde været en kongelig komsammen i Australien.

Datoerne afslører dog, at greven og Kronprinsessen ikke var på broen i samme uge.

Grevinde Alexandras pressedame Helle von Wildenrath Løvgreen har tidligere udtalt til Billed-Bladet, at der ikke umiddelbart var planer om et møde mellem grev Nikolai og kronprinsesse Mary.

»Der er ikke planer om, at grev Nikolai skal mødes med kronprinsfamilien, mens de er i Australien,« oplyste hun til Billed-Bladet.

B.T. var søndag i kontakt med Helle von Wildenrath Løvgreen for at få opklaret, om et møde alligevel var opstået.

Helle von Wildenrath Løvgreen oplyste, at det hende bekendt ikke er tilfældet, at grev Nikolai har mødtes med sin tante i Sydney.

Hør mere om Kronprinsessens tur til Australien i B.T.'s podcast 'Kongehuset bag kulissen'.