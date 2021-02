Grev Ingolf og grevinde Sussie har begge fået deres andet vaccinationsstik.

Det skete nærmest i takt med henholdsvis grevens 81-års og grevindens 71-års fødselsdag, og derfor kalder de begge stikket for den bedste gave, man kan ønske sig.

»Ja, det er ligesom en stor sten, der bliver løftet af skuldrene, og man behøver ikke længere være så nervøs, så vi er taknemmelige,« siger den 81-årige greve til Billedbladet.

For ligesom Dronningen, så er begge grevskab færdigvaccineret. Men for grev Ingolf og grevinde Sussie gik det dog ikke uden problemer.

Dronning Margrethe fejres ved en middag for det officielle Danmark på Christiansborg Slot i anledning af 75-årsdagen. Her Grev Ingolf og Grevinde Sussie (Foto: Nils Meilvang/Scanpix 2015) Foto: Nils Meilvang Vis mere Dronning Margrethe fejres ved en middag for det officielle Danmark på Christiansborg Slot i anledning af 75-årsdagen. Her Grev Ingolf og Grevinde Sussie (Foto: Nils Meilvang/Scanpix 2015) Foto: Nils Meilvang

For greven forklarer, at parret blev syge efter deres andet vaccinestik, og det var greven selv, der blev hårdest ramt af sygdom.

Men begge har heldigvis overstået sygdommen og kan fortælle til det royale ugeblad, at de er i god behold og har det godt.

De glæder sig til, at restriktionerne bliver lempet, så de kan komme ud og opleve verden igen.

Grev Ingolf havde tidligere ytret, at det han har været nervøs for coronaen grundet en alvorlig sygdom i form af KOL og en slem lungebetændelse sidste år.