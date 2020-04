85-årige Ghita Nørby er en af de få danskere, der har mødt Dronning Margrethe en hel række gange både i forbindelse med festlige arrangementer og i arbejdsøjemed.

Særligt én oplevelse med Dronningen har dog virkelig sat sine spor hos den danske skuespiller.

Tilbage i 2009 arbejdede Ghita Nørby sammen med Dronningen på filmen ‘De vilde svaner’ bygget over H.C. Andersens kendte fortælling.

Både manuskript og kulisser til filmen stod Dronningen for, mens Ghita Nørby medvirkede. Og under arbejdet bliver den 85-årige skuespiller nærmest målløs over at se, hvordan dronning Margrethe greb situationen an.

Dronningen og Ghita Nørby til pressemøde om 'De vilde svaner' i 2009. Foto: Keld Navntoft Vis mere Dronningen og Ghita Nørby til pressemøde om 'De vilde svaner' i 2009. Foto: Keld Navntoft

»Vi skulle ud på Nordisk Film, og Dronningen havde lavet en masse dekupager, som hun er mester i at lave. De skulle ind i computeren, og skuespillerne skulle være med på green screen. Vi sagde til hinanden; Det har Dronningen jo aldrig prøvet før, kan hun være i et filmstudie?« forklarer Ghita Nørby og fortsætter:

»Og jeg skal da lige love for, at hvis der er nogen, der kan være i et filmstudie, så er det Dronningen. Hun talte med alle lige fra runnere til rekvisitører og tog del i alt, der er at tage del i.«

Ghita Nørby lægger ikke skjul på, at hun netop der, under arbejdet med Dronningen, fik en oplevelse for livet.

»Hun var enestående, med en vitalitet, en glæde og en nysgerrighed, der tog os allesammen om hjertet, det kan jeg love for. Os, der var tilknyttet, glemmer det aldrig,« siger skuespilleren.

Og jeg skal da lige love for, at hvis der er nogen, der kan være i et filmstudie, så er det Dronningen. Ghita Nørby

Og meget tyder på, at Dronningen nok også meget godt kan lide Ghita Nørby. I hvert fald overrakte dronning Margrethe i 2006 skuespilleren den særlige fortjentsmedalje Ingenio et arti, der tildeles fremtrædende videnskabsfolk og kunstnere. Ghita Nørby fik medaljen overrakt personligt af Dronningen på hendes fødselsdag den 16. april.

»Som sædvanligt var det en glæde. Der er en bro til humoren og latteren hos Dronningen, som ingen kan stå for. Jeg kender jo ikke dronning Margrethe, men de gange, vi har været sammen, har der altid været en menneskelig bro mellem os. Det er altid enkelt, og det beundrer jeg meget. Og så har jeg aldrig haft svært ved at sige ‘Deres Majestæt,« fortæller Ghita Nørby.

I år bliver Dronningens fødselsdag som bekendt uden den store kontakt, da alle planer for 80-årsfejringen er aflyst grundet coronavirus. Men i anledning af den runde dag har Ghita Nørby alligevel en bøn til Dronningen.

»Bliv ved! Bliv ved at være hos os, så længe du kan.«