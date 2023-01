Lyt til artiklen

I et opsigtsvækkende interview påstod Ghislaine Maxwell, at det stærkt omtalte billede, hvor prins Andrew står sammen Virginia Giuffre, som senere anklagede ham for seksuelt overgreb, er falsk.

»Det er falsk. Jeg tror ikke ét sekund på, at billedet er ægte. Der har aldrig været en original, og der findes intet fotografi. Jeg har aldrig set andet end en fotokopi,« lød det fra Ghislaine Maxwell i interviewet.

Men ifølge mediet Daily Mail, som har besluttet sig at efterprøve påstanden, er der ingen tvivl om, at billedet er ægte. Daily Mail var det første medie, der for 12 år siden bragte billedet.

Det mener de at kunne bevise, fordi de har billeder af originalen af billedet, som fortæller, hvor det er fremkaldt. Heraf fremgår det også, at det er fremkaldt 13. marts 2001.

Virginia Giuffre viste første gang billedet til en journalist og fotograf i 2011. Her tog fotografen også billedet af originalbilledet.

Han er ikke i tvivl om ægtheden. Slet ikke, efter at han har fået lov til at gense dem oven på Ghislaine Maxwells påstand.

»Hun gav mig billedet, og jeg lagde det på et bord i hotelværelset og kopierede det. Jeg tror, at jeg tog mere end 30 billeder, hvilket er lidt rigeligt for en kopi af ét billede, men jeg ville ikke have, at det var ude af fokus eller blev forkert, fordi jeg vidste, hvor vigtigt det var,« forklarer Michael Thomas.

Stedet, hvor billedet er blevet fremkaldt, ligger også kun to minutters kørsel fra, hvor Virginia Giuffre engang boede.

The Daily Mail har talt med flere eksperter, som alle bakker op om, at fotoet er ægte.

Prins Andrew var som bekendt gode venner med Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell, som begge har fået domme for henholdsvis overgreb på mindreårige og sexhandel.

Sidste år anklagede Virginia Giuffre prins Andrew for seksuelt misbrug og overgreb, men sagen nåede aldrig i retten, da de indgik et forlig, som kostede prinsen 106 millioner kroner.