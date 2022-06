Lyt til artiklen

Ikke bare én, men tre gange måtte vagter eskortere gardere væk, fordi de kollapsede under dronning Elizabeths regeringsjubilæum.

På jubilæets anden fejringsdag var hele den kongelige familie og Storbritanniens spidser inviteret til gudstjeneste i St. Paul's Cathedral.

Men mens de ankom én efter én, begyndte en garder at vakle.

Kameraerne fangede den stakkels mand, netop som han fik et ildebefindende og snublede ned ad trappen. Øjeblikket kan ses i videoen over artiklen.

Her ses offeret for dagens første kollaps. Foto: TOBY MELVILLE Vis mere Her ses offeret for dagens første kollaps. Foto: TOBY MELVILLE

Manden blev hurtigt tilset af lægepersonale, som eskorterede ham væk under store jubelråb fra de fremmødte.

Men få minutter senere var den gal igen.

Idet det amerikanskboende hertugpar prins Harry og hertuginde Meghan entrerede pladsen foran katedralen, måtte en anden gader eskorteres væk.

Ifølge britiske medier fik han fjernet sin bjørneskindshue for at få lidt luft til hovedet i det solbeskinnede London, hvor temperaturen sneg sig op på 21 grader.

Tre gardere måtte bukke under i forbindelse med dagens gudstjeneste. Foto: TOBY MELVILLE Vis mere Tre gardere måtte bukke under i forbindelse med dagens gudstjeneste. Foto: TOBY MELVILLE

Om det skyldtes temperaturen eller spændingen vides ikke, men kort efter måtte en tredje garder hjælpes væk fra trappen efter et kollaps.

Dronning Elizabeth holder i disse dage regeringsjubilæum i forbindelse med sine 70 år på den britiske trone.

Torsdag aften efter den traditionsrige Trooping the Colour måtte hun dog melde ud, at hun følte sig for utilpas til at deltage i fredagens gudstjeneste i St. Paul's Cathedral.

Dermed måtte prins Charles træde til og tage hendes plads under arrangementet.

Torsdag aften meldte også dronningens søn, den pædofilianklagede prins Andrew, afbud, da han var blevet testet positiv for corona.

Prins Harry og hertuginde Meghan forlader St. Paul's Cathedral efter dagens gudstjeneste. Foto: KIRSTY O'CONNOR Vis mere Prins Harry og hertuginde Meghan forlader St. Paul's Cathedral efter dagens gudstjeneste. Foto: KIRSTY O'CONNOR

Dermed blev det hjemvendte hertugpar, prins Harry og hertuginde Meghan, dagens hovedpersoner, da de viste sig ved deres første royale arrangement siden 2020, hvor de trådte tilbage som arbejdende medlemmer af kongehuset.

Lørdag fortsætter jubilæet med en kæmpe fest på Buckingham Palace.