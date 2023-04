Lyt til artiklen

Man kan fristes til at tro, at kongehuse verden over er stive og konservative.

Men nu rykker et gammelt billede af den svenske kong Carl Gustaf ved den opfattelse.

Helt tilbage i 1968 var kongen på en skiferie, og det antræk, han iførte sig på pisten, var ikke ligefrem klassisk for kongen.

Billedet viser nemlig en 22-årig gammel kong Gustaf, som dengang var kronprins, i lang blond paryk og lange, bare ben i, hvad der ligner en skjortekjole.

Særligt på det sociale medie Twitter er flere brugere begejstret.

»Den eneste pige, jeg nogensinde vil elske, er kongen i 'drag',« skriver en Twitter-bruger og vedhæfter billedet af kongen, og der er da også en bølge af kærlighed mod kongen i kommentarsporet.

the only girl i’ll ever love

is kungen in drag pic.twitter.com/ZZq0JIQof9 — ellen (@lasse_dronare) March 26, 2023

»Cool billede,« skriver en, mens en anden skriver: »Hot.«

Antrækkets anledning var ifølge Aftonbladet, at familien var på påskeferie på skisportsstedet Storlien. Her havde de tradition for at klæde sig ud op til den store påskefrokost. Mediet skrivet også, at det handlede om at »se så sjov ud som muligt.«

Twitterbrugerens billede af kong Carl Gustaf er taget fra en avis, som tilbage i 1968 har taget billedet. Her er billedteksten under billedet:

»Bjergtrolde selv? Carl Gustaf plejer at optræde mere eller mindre vildt til de årlige påskeaftenskarnevaler i Storlien. Man kan tænke på sig selv og sine kammerater til glæde og en eller anden tilskuer til rædsel.«