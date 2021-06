Det Britiske Imperium har strakt sig vidt og bredt gennem historien.

Noget tyder dog på, at imperiets mangfoldighed ikke altid har afspejlet sig i de ansatte hos det britiske hof, hvor der indtil slutningen af 1960erne – som minimum – ikke blev ansat farvede immigranter og udlændinge til at bestride kontorjobs hos det britiske hof.

Det skriver mediet Guardian.

Mediet har fundet dokumenter i nationalarkivet, der fortæller, hvordan dronning Elizabeths' økonomichef i 1968 forklarede, at det ikke var hoffets praksis at ansætte farvede immigranter og udlændinge til disse erhverv. De måtte dog gerne ansættes som tjenere og lignende.

Meghan Markle har fortalt, at flere medlemmer af kongefamilien var bekymrede for hudfarven på hende og prins Harrys søn. (Photo by Michele Spatari / AFP) Foto: MICHELE SPATARI Vis mere Meghan Markle har fortalt, at flere medlemmer af kongefamilien var bekymrede for hudfarven på hende og prins Harrys søn. (Photo by Michele Spatari / AFP) Foto: MICHELE SPATARI

Hvornår denne praksis ophørte, står ikke klart, og hoffet har ikke ønsket at svare på spørgsmål vedrørende dette. Fra Buckingham Palace lyder det dog, at deres medarbejdeoptegnelser viser, at der i 1990erne var ansat folk med minoritetsbaggrunde hos hoffet. Før dette årti har de ikke haft informationer om de ansattes racebaggrund.

I 1960erne forsøgte den britiske regering at gennemføre love, der ville gøre det ulovligt at afvise nogen ansættelse på baggrund af race og etnicitet.

Denne lov gjaldt dog ikke for Dronning Elizabeth. og sådan var det i mere end fire årtier. Dermed var det umuligt for både kvinder og minoriteter, der har været ansat ved hoffet, at gå rettens vej, hvis de havde følt sig udsat for diskrimination.

Det britiske hof benægter ikke, at Dronningen har været undtaget for lovgivningen. Herfra lyder det, at man har sin egen proces til at håndtere klager om diskrimination, men det uddybes ikke, hvad processen består af.

Det er bestemt ikke første gang, at det britiske kongehus og et problematisk syn på race kobles sammen.

Således er flere medlemmer af kongefamilien tidligere blevet kritiseret for at komme med racistiske bemærkninger.

Den seneste anklage kom endda fra en af deres 'egne' – nemlig Meghan Markle, hertuginden af Sussex.

Hun fortalte, at flere familiemedlemmer havde udtrykt bekymring også hudfarven på hendes og prins Harrys kommende søn.

Dette fik prins William til at slå fast, at Kongehuset bestemt ikke var en racistisk familie.