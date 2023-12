10. december hvert år danner Stockholm rammen om en hel særlig fest.

Her afholdes Nobelpris-banketten. En oplevelse, som er ganske få forundt.

Derfor kan man da heller ikke fortænke de cirka 1.300 deltagere – heriblandt Sveriges kongelige – som var troppet op på Stockholm Rådhus, i at have lyst til at forevige aftenen med et lille billede, knipset på telefonen.

Men den går ikke, for reglerne er klare. Telefonen skal blive i lommen.

De samme regler gjorde sig gældende ved danske prins Christians 18-års fødselsdag, hvor de mere end 200 inviterede unge fra hele Rigsfællesskabet fik følgende besked i invitationen:

'Al fotografering og brug af mobiltelefon under arrangementet frabedes'.

Det var dog ikke alle unge, som kunne lade være med at bruge telefonen, og det samme gjorde sig gældende ved søndagens banket i Stockholm, hvor gennemsnitsalderen ganske vist var højere, men kløen i telefonfingeren lige så presserende.

Det skriver Svensk Dam.

SVT sendte live fra banketten, og her blev blandt andet Annika Levin, hustru til den svenske bank- og forretningsmand Jacob Wallenberg, fanget i at have mobilen fremme.

Magdelena Andersson og Nooshi Dadgostar, ledere af henholdsvis Socialdemokratier og Venstrepartiet, havde vist heller ikke forstået, at mobilen skulle blive i lommen – eller også var de bare ligeglad.

De tog i hvert fald en selfie, som blev delt på de sociale medier.

Det er ikke noget nyt, at gæsterne til banketten 'glemmer' reglerne for mobilbrug.

Sidste år kunne Expressen-journalisten Anna Gullberg, der dækkede banketten, fortælle om flere, som fiskede telefonerne frem.

'Det er en dejlig aften, og alle vil tale med Pääbo (Svante Päabo, svensk forsker, som i 2022 vandt Nobelprisen i fysiologi og medicin, red.) og tage selfies med de mobiltelefoner, som vi gentagne gange har fået besked på ikke at røre. Som om nogen ved deres fulde fem kunne afholde sig fra det?'

'Det er en aften, som alle gerne vil huske. Knap er forretten ankommet, før professorer fra hele verden sniger deres telefon op og dokumenterer middagen for Instagram og evigheden'.