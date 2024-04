Kong Frederik får mandag besøg af en gæst, der i internationale medier ofte beskrives som 'kontroversiel'.

Han sammenlignes med Donald Trump, er imod abort og i sin valgkampagne svang han rundt med en motorsav og takkede sine fem klonede hunde for at hjælpe ham med sejren.

Manden hedder Javier Milei, er 53 år og har siden december været præsident for Argentina.

Det er første gang, at Danmark får officielt besøg af en argentinsk præsident, og Javier Milei kommer til København i forbindelse med, at Danmark har underskrevet en hensigtserklæring med Argentina om salg af danske F-16-kampfly.

Javier Milei under den sin valgkamp i 2023. Foto: Marcos Gomez/AFP/Ritzau Scanpix

Først skal han mandag en tur forbi Amalienborg.

Ifølge Kongehusets kalender tager kong Frederik imod klokken 9.15 i Christian VII's palæ.

Herefter går turen videre til Christiansborg, hvor statsminister Mette Frederiksen står klar klokken 10.

»Vi lever i en tid med store globale udfordringer, og vi har brug for gode partnerskaber på tværs af kontinenter. Ikke kun i ord, men også med konkret handling. Jeg er glad for, at Argentina nu træder ind i F-16-fællesskabet,« udtalte Mette Frederiksen fredag i en pressemeddelelse.

Ifølge Ritzau fortsætter Javier Milei tirsdag sit besøg i Danmark med en tur til Flyvestation Skrydstrup, hvor han sammen med forsvarsminister Troels Lund Poulsen vil underskrive den endelige kontrakt.

Javier Milei, der hører til på den ydre politiske højrefløj er uddannet økonom.

Han går blandt andet under tilnavnet 'El Loco' (Den gale, red.), og blev i hjemlandet først berømt som en højtråbende tv-kommentator.

Da han sidste år blev valgt som præsident, skrev B.T. et portræt af Javier Milei, hvor Carlos Salas Lind, lektor ved CBS og ekspert i latinamerikanske forhold, beskrev ham som en mand, der er 'svær at sætte i bås'.

epa11273943 Argentina's President Javier Milei speaks at the Florida International University Biscayne Bay Campus in Miami, Florida, USA, 11 April 2024. Milei arrives to South Florida for a 3-day trip. EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Foto: Cristobal Herrera-Ulashkevich/EPA/Ritzau Scanpix

Ifølge Carlos Salas Lind er han på nogle måder ultraliberal, mens han på andre er dybt konservativ.

Det gælder blandt andet på spørgsmålet om abort, hvor han ønsker et forbud.

»Milei mener ikke, at staten skal blande sig i noget som helst. Medmindre det handler om abort, som han er meget imod,« lød det fra Carlos Salas Lind.

Du kan læse portrættet her, hvor det også fremgår, at Javier Milei blandt andet har foreslået at fattige argentinere skal kunne sælge deres organer, samt at alle slags stoffer skal være frit tilgængelige for alle.

Hvis kong Frederik mangler et mere tilforladeligt samtaleemne, når Javier Milei møder op på Amalienborg, kan de eventuelt tale om deres fælles passion for musik – og ikke mindst The Rolling Stones.

Ifølge dette portræt af det engelske medie The Guardian, har Javier Milei nemlig også været forsanger i et The Roling Stones-coverband.