En løbetur på 10 kilometer er ikke forenelig med en diskusprolaps i ryggen.

Det mener fysioterapeut hos gigtforeningen Lene Mandrup Thomsen, hvorfor hun vurderer kronprins Frederiks afbud til Royal Run 2019 som 'forståeligt'.

»Jamen, det kan man bare ikke,« indleder Lene Mandrup Thomsen og fortsætter med smertebeskrivelserne:

»Det gør skrækkeligt ondt. Man har enormt mange sviende og voldsomme smerter - som om noget brænder.«

Hvad er en diskusprolaps? En diskusprolaps opstår, når den bløde gelemasse inde i bruskskiven (diskus) bryder helt igennem en sprække i den omgivende bindevævsring. Den bløde del kan pose ud mod rygmarvskanalen. Hvis udbulningen trykker på en nerve, kan der opstå smerter. Kilde: Gigtforeningen

Onsdag aften skrev Kongehuset i en pressemeddelelse, at Kronprinsen måtte melde afbud til at løbe ved Royal Run 2019 på grund af en diskusprolaps.

Udover at det ifølge Lene Mandrup Thomsen vil være ulideligt at løbe 10 kilometer med en diskusprolaps, så kan afbuddet også være nødvendigt for helingsprocessen.

»Uden at kende hans (kronprins Frederiks, red.) konkrete situation, så forstærkes smerterne ofte, når man bevæger sig. Derfor handler det om at tage den med ro til at starte med, for at skaderne kan hele af sig selv i løbet af nogle uger eller måneder - afhængigt af skadens omfang.«

Trods sin skade vil kronprins Frederik ikke holde sig helt væk fra Royal Run.

Han vil nemlig være til stede i Aarhus, hvor han vil gå One Mile-distancen - altså 1,6 kilometer.

»Selvom man har smerter, er det også meget godt at holde sig lidt i gang efter et par uger. Det kan man eksempelvis gøre med almindelige dagligdagsfunktioner, såsom at gå en tur. Så det tænker jeg godt, han vil kunne.«

Det er ikke første gang, kronprins Frederik støder på en diskusprolaps. Tilbage i 2018 fik han samme skade i ryggen, og han blev tilmed opereret for den.

Årets deltagere ved Royal Run kan til gengæld meget snart snøre skoene. Den 1. juni bliver løbet afholdt på Færøerne, og ni dage senere løbes der i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense og København.