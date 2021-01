Det er sjældent, at en tur til frisøren trækker overskrifter. Ikke desto mindre var det netop, hvad fyrstinde Charlene i midten af december oplevede.

'Ikke til at genkende', 'chokerer', 'punket' og 'dramatisk' var blot nogle af de vendinger, medier brugte i deres beskrivelse af hendes nye frisure.

En kort, asymmetrisk frisure, hvor håret på den ene side af hendes hoved var barberet af. En frisure, der fik flere til at spærre øjnene op.

I et interview med det franske magasin Point du Vue sætter fyrstinde Charlene, der til daglig af gift med fyrst Albert af Monaco, nu ord på, hvordan hun oplevede modtagelsen af hendes klipning.

16. december knipsede fotografer løs, da fyrstinde Charlene dukkede op offentligt med sin nye frisure. Foto: ERIC GAILLARD Vis mere 16. december knipsede fotografer løs, da fyrstinde Charlene dukkede op offentligt med sin nye frisure. Foto: ERIC GAILLARD

»Frisuren var min beslutning,« understreger hun først og fremmest og fortsætter så:

»Det lader til, at den har fremkaldt alle mulige kommentarer.«

De mange reaktioner kommer dog ikke bag på hende. Hun er vant til at høre for, at hun ikke opfører sig royalt nok. At hun ikke smiler nok. At hun virker fjern.

Derfor overrasker det hende ikke, at folk – også – har en holdning til hendes hår.

»Bemærkninger som 'hvad laver hun?' og 'det er ikke royalt' kender jeg alt for godt.«

»Jeg skylder dem ikke et svar, udover at vi er i 2021, og disse tider er præget af uro, så vanskelige, så der er mange andre og vigtigere emner, der fortjener vores opmærksomhed.«

Vigtigst for fyrstinden, der er tidligere professionel svømmer, er det, at hendes familie kan lide frisuren. Og det kan de.

42-årige Charlene fortæller, at hendes børn – de seksårige tvillinger Gabriella og Jacques – med det samme var vilde med deres mors frisure.

Her fyrstinden og fyrsten fotograferet i efteråret – lige før fyrstinde Charlene fik klippet det meste af sit hår af. Foto: ERIC GAILLARD / POOL Vis mere Her fyrstinden og fyrsten fotograferet i efteråret – lige før fyrstinde Charlene fik klippet det meste af sit hår af. Foto: ERIC GAILLARD / POOL

Fyrst Albert skulle dog lige have lidt tid til at vænne sig til det, men da chokket havde lagt sig, kom han med ombord.

Han må efterhånden være vant til, at hans hustru godt kan lide at skille sig ud. Fyrstinden er i hvert fald ikke bleg for at beskrive sig selv som en 'usædvanlig' kongelig.

Noget, hun ikke ønsker at ændre på:

»Hvis man ser på alle medlemmer af alle kongefamilier, er jeg formentlig den, der har prøvet flest forskellige frisure. Og det vil jeg fortsætte med.«