Fyrst Albert af Monacos ældste datter, Jazmin Grimaldi, er blevet smittet med coronavirus.

Det fortæller den 28-årige kvinde i en otte minutter lang video, som hun onsdag har delt med sine Instagram-følgere.

»Jeg blev her til morgen ringet op af det hospital, hvor jeg blev testet for covid-19, og jeg er testet positiv.«

Fyrste-datteren blev ifølge eget udsagn smittet i tiden før natten til 5. juli, hvor hun fik det skidt.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af JazminGraceGrimaldi (@jazmingrimaldi) den 14. Jul, 2020 kl. 7.11 PDT

Over tid begyndte hun at mærke smerter i kroppen, ondt i halsen, hovedpine og træthed. Alle symptomer på corona, og ja, den var jo god nok.

»Man tænker altid, at det aldrig rammer én selv. Jeg synes selv, jeg har været forsigtig, men det her understreger bare, at vi ikke ved særlig meget om sygdommen,« fortæller hun.

Jazmin Grimaldi, der er datter af fyrst Albert af Monaco og amerikanske Tamara Rotolo, er bosat i USA, hvor corona-udbruddet i skrivende stund presser landet til det ypperste.

USA er det land med flest registrerede coronarelaterede dødsfald og flest smittetilfælde, viser en opgørelse fra Johns Hopkins University.

Jazmin Grimaldi her fotograferet sammen med sin far, fyrst Albert. Foto: YANN COATSALIOU Vis mere Jazmin Grimaldi her fotograferet sammen med sin far, fyrst Albert. Foto: YANN COATSALIOU

3,4 millioner er meldt smittede, hvoraf lidt over en million er meldt raske, mens lidt over 136.000 er døde.

Alvoren er altså stor, lyder det fra Jazmin Grimaldi i videoen, som hun har delt med opslagsteksten: 'Mit håb er at hjælpe mindst en person med denne video'.

Det er da også netop det budskab, hun gentager igen og igen i videoen.

»Jeg håber, at jeg ved at dele disse private detaljer kan hjælpe andre. Denne virus diskriminerer ikke. Jeg har mistet venner på grund af denne virus,« siger hun.

Fyrst Albert og hustru Charlene. Foto: VALERY HACHE Vis mere Fyrst Albert og hustru Charlene. Foto: VALERY HACHE

Hun opfordrer desuden alle til at holde sig indenfor myndighedernes anbefalinger.

»Jeg ønsker, at alle i USA tager det her alvorligt. Lad os prøve at få løst det her og komme igennem krisen.«

Også Jazmin Grimaldis far har været syg med coronavirus.

Den 62-årige fyrst Albert blev konstateret smittet i marts, men oplevede kun milde symptomer.