'Mit immunforsvar er muligvis slået ud for en stund, men jeg holder modet højt.'

Sådan skriver fyrst Alberts ældste datter Jazmin Grimaldi i et instagram-opslag, hvori hun afslører, at hun i weekenden blev indlagt.

Den seneste måned har den 28-årige kvinde døjet med følgerne fra covid-19, og forleden blev hun så sløj, at hun måtte forbi hospitalet.

Den amerikansk-fødte kvinde fortæller, at hun fredag pludselig fik skoldkoppe-lignende udslet og alvorlige smerter i lungerne og ribbenene. Derudover havde hun feber og voldsom migræne.

På hospitalet viste undersøgelser, at hun havde høje inflammationstal og et lavt niveau af hvide blodceller.

Man fandt desuden en lille knude i hendes ene lunge, fortæller hun.

Lægerne mener at vide, at Jazmin Grace Grimaldis lidelser hænger sammen med coronavirus, som hun for en måned siden blev testet positiv for.

Hun er nu på antibiotika - og på trods af længerevarende sygdom er hun ved godt mod.

'Jeg er en stærk kvinde. Jeg er en overlever. Jeg er glad for at fortælle, at jeg er udskrevet og hjemme på vej mod bedring,' skriver hun i sit opslag.

Her understreger hun også, at hun deler sin historie, fordi hun håber, den kan hjælpe andre til at være opmærksomme på lignende symptomer.

'Coronavirussen er stærk og mystisk. Jeg ved, vi hele tiden taler om den, hører om den og lever i frygt for eller vantro på grund af den.'

'Tro mig: Jeg er selv mere end klar til at komme videre, men desværre har vi ikke noget valg. Lyt til din krop. Beskyt dig selv for at beskytte andre. Pas på,' skriver hun afsluttende til sine knap 20.000 følgere.

Her far og datter fotograferet sammen i sommeren 2018. Foto: SEBASTIEN NOGIER Vis mere Her far og datter fotograferet sammen i sommeren 2018. Foto: SEBASTIEN NOGIER

Jazmin Grace Grimaldi gik for nogle år siden fra at være en helt almindelig amerikansk kvinde til at være af royal afstamning.

For selvom hun er den ældste datter af overhovedet i Monacos fyrstedømme, ville hendes far i mange år ikke vedkende sig hende.

Hun blev nemlig født uden for ægteskabet efter en kort affære mellem hendes mor - den amerikanske servitrice Tamara Rotolo - og den famøse playboy-prins, der dengang var kendt for at være glad for kvinder og fester.

Først da Jazmin Grace Grimaldi var 14 år, vedkendte fyrst Albert sig faderskabet. I alt har fyrsten fire børn - heraf to ægte og to uægte.